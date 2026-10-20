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Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçen yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, birkaç gün önce de 4,5 yaşındaki kızı Alya Erdoğan'ı toprağa verdi. Peş peşe yaşadığı kayıplarla sarsılan Seğmen, kızının 8 aylıktan itibaren kronik bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini ve yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı 1

Kariyerine modellikle başlayan, ardından oyunculuk ve sunuculuk yapan Fatoş Seğmen, üst üste yaşadığı acı kayıplarla gündeme geldi. Seğmen, 2025 yılında eşi Bülent Erdoğan'ı kaybetti. Ünlü isim, birkaç gün önce de 4,5 yaşındaki kızı Alya Erdoğan'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı 2

"EVLAT ACISI HİÇBİR ACIYA BENZEMİYOR"

44 yaşındaki Fatoş Seğmen, kızı Alya'nın hastalığı ve tedavi sürecinde yaşadıklarını Birsen Altuntaş'a anlattı.

Kızının 8 aylıktan itibaren kronik bir rahatsızlığı bulunduğunu belirten Fatoş Seğmen, bu nedenle en küçük enfeksiyonun bile Alya için hayati risk oluşturduğunu söyledi.

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı 3

Yaşadığı acıyı dile getiren Seğmen, "Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya'ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. İki kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat'ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs'ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme'de çok güzel bir yaz geçirdik" ifadelerini kullandı.

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı 4

"KIZIM AYNI SÜREÇLERİ YAŞAMAKTAN ÇOK YORULDU"

Alya'nın her şey yolundayken rutin bir kontrol sırasında virüs kaptığını anlatan Seğmen, kızının sol akciğerinin tamamen kapandığını ve İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ventilatör desteğiyle yaşatılmaya çalışıldığını belirtti.

Kızının uzun süren tedavi sürecinde çok yorulduğunu dile getiren Seğmen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Aynı süreçleri, iğneleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki... O yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Bazen ne kadar savaşırsan savaş, sonucu değiştiremiyorsun."

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı 5

"KIZIM İÇİN YAŞAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Kızının anılarına tutunarak yaşamaya devam edeceğini söyleyen Fatoş Seğmen, yaşadığı acının henüz çok taze olduğunu belirtti.

Seğmen, "Acım çok yeni, ağlama krizleri yaşıyorum. Alya ağlamamı hiç istemezdi, gözyaşlarımı kendisi silerdi. Bu nedenle yaşamaktan vazgeçmeyeceğim. Mutlaka bir gün kavuşacağız. Bana annelik gibi muhteşem bir duyguyu yaşattı. Mümkün olsa ona kalbimi verirdim ama olmadı" dedi.

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı 6

EŞİ BÜLENT ERDOĞAN'IN VEFATINI DA ANLATTI

Fatoş Seğmen, 52 yaşında hayatını kaybeden eşi Bülent Erdoğan'ın vefat sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Eşinin çok sağlıklı olduğunu belirten Seğmen, bağırsaklarında oluşan polipi aldırmak istemesinin ardından kısa süre içinde rahatsızlandığını ve hayatını kaybettiğini anlattı.

Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı 7

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

2004 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Fatoş Seğmen, kariyerine modellikle başladı. Podyumların ardından oyunculuk ve sunuculuk alanlarında da çalışmalar yaptı.

Seğmen, "Ah Polis Olsam", "Kuş Dili", "Gemilerde Talim Var", "Yalancı Romantik" ve "Kağıt" gibi projelerde rol aldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren Seğmen, yaşadığı peş peşe kayıplarla gündeme geldi.

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