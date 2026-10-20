Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Kızı Alya'nın hastalığını anlattı

Geçen yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, birkaç gün önce de 4,5 yaşındaki kızı Alya Erdoğan'ı toprağa verdi. Peş peşe yaşadığı kayıplarla sarsılan Seğmen, kızının 8 aylıktan itibaren kronik bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini ve yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Kariyerine modellikle başlayan, ardından oyunculuk ve sunuculuk yapan Fatoş Seğmen, üst üste yaşadığı acı kayıplarla gündeme geldi. Seğmen, 2025 yılında eşi Bülent Erdoğan'ı kaybetti. Ünlü isim, birkaç gün önce de 4,5 yaşındaki kızı Alya Erdoğan'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

"EVLAT ACISI HİÇBİR ACIYA BENZEMİYOR" 44 yaşındaki Fatoş Seğmen, kızı Alya'nın hastalığı ve tedavi sürecinde yaşadıklarını Birsen Altuntaş'a anlattı. Kızının 8 aylıktan itibaren kronik bir rahatsızlığı bulunduğunu belirten Fatoş Seğmen, bu nedenle en küçük enfeksiyonun bile Alya için hayati risk oluşturduğunu söyledi.

Yaşadığı acıyı dile getiren Seğmen, "Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya'ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. İki kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat'ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs'ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme'de çok güzel bir yaz geçirdik" ifadelerini kullandı.

"KIZIM AYNI SÜREÇLERİ YAŞAMAKTAN ÇOK YORULDU" Alya'nın her şey yolundayken rutin bir kontrol sırasında virüs kaptığını anlatan Seğmen, kızının sol akciğerinin tamamen kapandığını ve İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ventilatör desteğiyle yaşatılmaya çalışıldığını belirtti. Kızının uzun süren tedavi sürecinde çok yorulduğunu dile getiren Seğmen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Aynı süreçleri, iğneleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki... O yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Bazen ne kadar savaşırsan savaş, sonucu değiştiremiyorsun."