Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın sosyal medya videosuna yaptığı yorumla gündeme gelen Erkan Petekkaya, bu kez dizi ve film projelerindeki sözleşmelerine eklettiği özel maddeyle dikkat çekti.

HÜLYA AVŞAR'IN YÜRÜYÜŞÜNÜ ELEŞTİRMİŞTİ

Oyuncu, Hülya Avşar'ın Kıbrıs'ta çekilen videosuna, "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yapmıştı. Petekkaya'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken Avşar da oyuncuya yanıt vermişti.

Avşar, açıklamasında, "Erkan Petekkaya'cığım, çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada, beni koruyup kollayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Petekkaya, "Cilveli bir yürüyüşü var. Ben de onu gördüm ve bunun üzerine bir espri yaptım. Neler oldu, neler! Ne gerek var?" sözleriyle tepki göstermişti.