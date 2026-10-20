Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor
Erkan Petekkaya, projelerde yüzüğünü çıkarmamak için sözleşmelerine özel madde eklettiğini açıkladı. Oğluna 18 yaşında yüzük hediye eden oyuncu, kendisi için yaptırdığı yeni yüzüğü de ileride torununa bırakmak istiyor.
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın sosyal medya videosuna yaptığı yorumla gündeme gelen Erkan Petekkaya, bu kez dizi ve film projelerindeki sözleşmelerine eklettiği özel maddeyle dikkat çekti.
HÜLYA AVŞAR'IN YÜRÜYÜŞÜNÜ ELEŞTİRMİŞTİ
Oyuncu, Hülya Avşar'ın Kıbrıs'ta çekilen videosuna, "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yapmıştı. Petekkaya'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken Avşar da oyuncuya yanıt vermişti.
Avşar, açıklamasında, "Erkan Petekkaya'cığım, çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada, beni koruyup kollayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Petekkaya, "Cilveli bir yürüyüşü var. Ben de onu gördüm ve bunun üzerine bir espri yaptım. Neler oldu, neler! Ne gerek var?" sözleriyle tepki göstermişti.
Petekkaya, son olarak Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Dizi ve film projelerinde sözleşmelerine eklettiği özel maddeden söz eden oyuncu, yüzüğünü çıkarmamak için bazı yapım sözleşmelerine özel bir madde koydurduğunu açıkladı.
"BUNU ÇIKARMAM DİYE MADDE VAR"
Petekkaya, konuyla ilgili, "Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyse mecburen çıkarırım." dedi.
Oyuncunun yüzüğüne verdiği değer ise yıllar öncesine dayanıyor. Petekkaya, oğlu dünyaya geldiği gün ona özel bir yüzük yaptırdığını anlattı. Amacı, yüzüğü oğlu 18 yaşına geldiğinde ona hediye etmek ve aileden kalan değerli bir hatıraya dönüştürmekti.
Petekkaya, o günleri, "Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım. '18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigâr kalsın' dedim." sözleriyle anlattı.