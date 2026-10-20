-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Erkan Petekkaya, projelerde yüzüğünü çıkarmamak için sözleşmelerine özel madde eklettiğini açıkladı. Oğluna 18 yaşında yüzük hediye eden oyuncu, kendisi için yaptırdığı yeni yüzüğü de ileride torununa bırakmak istiyor.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 1

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın sosyal medya videosuna yaptığı yorumla gündeme gelen Erkan Petekkaya, bu kez dizi ve film projelerindeki sözleşmelerine eklettiği özel maddeyle dikkat çekti.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 2

HÜLYA AVŞAR'IN YÜRÜYÜŞÜNÜ ELEŞTİRMİŞTİ

Oyuncu, Hülya Avşar'ın Kıbrıs'ta çekilen videosuna, "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yapmıştı. Petekkaya'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken Avşar da oyuncuya yanıt vermişti.

Avşar, açıklamasında, "Erkan Petekkaya'cığım, çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada, beni koruyup kollayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Petekkaya, "Cilveli bir yürüyüşü var. Ben de onu gördüm ve bunun üzerine bir espri yaptım. Neler oldu, neler! Ne gerek var?" sözleriyle tepki göstermişti.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 3

Petekkaya, son olarak Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Dizi ve film projelerinde sözleşmelerine eklettiği özel maddeden söz eden oyuncu, yüzüğünü çıkarmamak için bazı yapım sözleşmelerine özel bir madde koydurduğunu açıkladı.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 4

"BUNU ÇIKARMAM DİYE MADDE VAR"

Petekkaya, konuyla ilgili, "Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyse mecburen çıkarırım." dedi.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 5

Oyuncunun yüzüğüne verdiği değer ise yıllar öncesine dayanıyor. Petekkaya, oğlu dünyaya geldiği gün ona özel bir yüzük yaptırdığını anlattı. Amacı, yüzüğü oğlu 18 yaşına geldiğinde ona hediye etmek ve aileden kalan değerli bir hatıraya dönüştürmekti.

Petekkaya, o günleri, "Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım. '18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigâr kalsın' dedim." sözleriyle anlattı.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 6

ŞİMDİ SIRA TORUNUNDA!

Erkan Petekkaya, sözünü tuttuğunu ve oğlu 18 yaşına geldiğinde yüzüğü ona verdiğini söyledi. Oğlu yüzüğü kendi tarzına uygun bulmadığı için takmasa da en değerli eşyalarının arasında saklıyor.

Petekkaya ise oğluna yüzüğü hediye ettiği gün kendisi için yeni bir yüzük aldı. Oyuncu, şimdi bu yüzüğü de ileride torununa bırakmayı umuyor. Böylece onun için yalnızca bir aksesuar olan yüzük, kuşaktan kuşağa aktarılacak anlamlı bir aile hatırasına dönüşüyor.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 7

Erkan Petekkaya, televizyon oyunculuğuna 1998 yılında yayımlanan Güzel Günler dizisiyle adım attı. Geniş kitleler tarafından ise 1999 yılında rol aldığı Aynalı Tahir dizisindeki Kadir karakteriyle tanındı.

Erkan Petekkaya’nın yüzüğü için özel şartı var! Sözleşmelerine bile ekletiyor 8

Ardından Serseri, Köpek ve Beyaz Gelincik gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Ali Kaptan karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu
Sonraki Galeri
Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin