Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey hastanelik oldu

"Ah minik patatesim. Dünden beri nasıl oldu da birden ayağının üstüne basamamaya başladın, naısl apar topar hastaneye gittik, nasıl çatlak oldu, nasıl alçıya alındı diye düşünüp duruyorum. Annelik gerçekten nasıl bir vicdan yumağı sadece anneler anlar beni."

