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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey hastanelik oldu Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey hastanelik oldu
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey, talihsiz olay sonrası hastanelik oldu. Oğlu Kuzey'in ayağı sargılı fotoğrafını paylaşan ve alçıya alındığını duyuran Yenenler, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 14:10
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılında evlenmiş, aynı yıl ekim ayında ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci oğlu Mete'yi kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, Kuzey'in başına gelen talihsiz bir olayı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hamleliğinde 36'ncı haftaya giren Berfu Yenenler, Kuzey'in ayağını çatlattığını ve ayağının alçıya alındığını dile getirdi.
Instagram hesabından takipçilerine durumu anlatan Yenenler, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"Ah minik patatesim. Dünden beri nasıl oldu da birden ayağının üstüne basamamaya başladın, naısl apar topar hastaneye gittik, nasıl çatlak oldu, nasıl alçıya alındı diye düşünüp duruyorum. Annelik gerçekten nasıl bir vicdan yumağı sadece anneler anlar beni." "Neyse ki o yumoş suratınla benden daha güçlüsün de hızlıca toparlıyorsun. Ne ağlıyorsun ne sızlanıyorsun Kuzey emmim. Hemen elimi tut da birlikte koşturalım minik kuşum. Ve artık bütün nazarlar bizden hatta bütün bebeklerden uzak olsun..."