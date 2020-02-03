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Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a sert çıkış: Arkamdan konuşmasın!

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürek, bir dönem yakın dost olduğu Demet Akalın hakkında sert sözler söyledi. Ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın'ı 'dedikoducu' diye konuşup topa tuttu. Akalın'ın yaşadığı zor günlerde yanında olduğunu söyleyen Ürek, yaşadığı acı kayıpta Akalın'ın yanında olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:25
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Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a sert çıkış: Arkamdan konuşmasın!

Fatih Ürek'e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın, 'Sanatçıdan dost olmaz' sözleri hatırlatılınca; şarkıcı, "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

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Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a sert çıkış: Arkamdan konuşmasın!

Eşi Okan Kurt'la boşanma aşamasında Akalın'ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falan da değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar.

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Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a sert çıkış: Arkamdan konuşmasın!

Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani" diye konuştu.

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Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a sert çıkış: Arkamdan konuşmasın!

Demet Akalın'la görüşmediklerini söyleyen Ürek, "Aynı yerde oturuyorduk; taşınmak zorunda kaldım, ondan sonra aramıyor sormuyor. Böyle bir hallendi ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.

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Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a sert çıkış: Arkamdan konuşmasın!

Demet Akalın'ın kendisine neden küs olduğunu bilmediğini söyleyen Ürek, "Benim her şeyim ortada. O kendi kendine bir takım şeyler söyler, kendi kendine kafasında kurar. Kendi kendine dedikodu yapıyor galiba" diye konuştu.