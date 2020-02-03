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Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a sert çıkış: Arkamdan konuşmasın!
Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürek, bir dönem yakın dost olduğu Demet Akalın hakkında sert sözler söyledi. Ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın'ı 'dedikoducu' diye konuşup topa tuttu. Akalın'ın yaşadığı zor günlerde yanında olduğunu söyleyen Ürek, yaşadığı acı kayıpta Akalın'ın yanında olmadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:25
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