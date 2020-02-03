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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya Martha Stewart’ın kamerasına yakalandı!

Acun Ilıcalı, kameralardan uzak tuttuğu sevgilisi Çağla Altunkaya ile ünlü ismin kamerasına yakalandı. Spor müsabakalarına tutkusuyla tanınan Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleşen Super Bowl LIV'i yerinde izledi. Ilıcalı'ya maçta sevgilisi Çağla Altunkaya'nın da eşlik ettiği Amerikalı sunucu Martha Stewart'ın paylaşımı ile ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 13:49
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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya Martha Stewart’ın kamerasına yakalandı!

Acun Ilıcalı'nın bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart'ın bir paylaşımı ile bir kez daha belgelenmiş oldu.

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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya Martha Stewart’ın kamerasına yakalandı!

Geçtiğimiz yaz Acun'un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa onunla birlikte Amerika'ya Super Bowl finalini izlemeye gitti.

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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya Martha Stewart’ın kamerasına yakalandı!

DÜNYACA ÜNLÜ İSMİN PAYLAŞIMINDA ÇIKTILAR

Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulunsa da asıl bomba, sunucu Martha Stewart'ın hesabında patladı.

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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya Martha Stewart’ın kamerasına yakalandı!

Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla'nın finali baş başa izlemeye gittiği görülüyor.

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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya Martha Stewart’ın kamerasına yakalandı!

İşte Martha Stewart'ın o paylaşımı…