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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya Martha Stewart’ın kamerasına yakalandı!
Acun Ilıcalı, kameralardan uzak tuttuğu sevgilisi Çağla Altunkaya ile ünlü ismin kamerasına yakalandı. Spor müsabakalarına tutkusuyla tanınan Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleşen Super Bowl LIV'i yerinde izledi. Ilıcalı'ya maçta sevgilisi Çağla Altunkaya'nın da eşlik ettiği Amerikalı sunucu Martha Stewart'ın paylaşımı ile ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.02.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 13:49
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