Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981 yılında İstanbul, Şişli'de dünyaya geldi. Babası müzisyen olduğu için müziğin içinde büyüdü. 12 yaşında gitar çalmaya daha sonra ise kendi bestelerini yapmaya başladı. Liseden sonra müzik eğitimi almak isteyen Sağın babasının da desteğiyle üniversitede hobisini işe dönüştürdü.

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ses Eğitimi bölümünde aldı. Üniversite sonrasında ilk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar orkestrasında aldı. Daha sonra Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç'ın vokalistliğini yaptı. Pek çok jenerik ve dizi müziği seslendirmiştir.

2011 yılında ilk albümünü çıkardı. Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkan 'Yeni Çıktı' albümü çok dinlenenler arasına girdi.

2014 yılında 'Bip Bip' adlı ikinci albümünü çıkardı. Albümün adı olan 'Bip Bip' şarkısı YouTube'da 53 milyon izlendi.