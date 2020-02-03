03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?

Youtuber Danla Bilic'in sevgilisi olarak tanınan Berat Demir ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bilic ile ayrılıp ayrılmadıkları uzun süre tartışılan Berat Demir yeni bir aşka yelken açtı. Demir'in ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birlikte olduğu belirtiliyor. Magazin dünyasına bomba gibi düşen olayın ardından Berat Demir bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Berat Demir kimdir? İşte magazin gündemini sarsan haberin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:14
  • 1
  • 7
Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?

Danla Bilic ile yaşadığı ilişki sonrası tanınan Berat Demir'in ünlü şarkıcı Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edildi. Danla Bilic ile Berat Demir'in ayrıldığı haberleri son zamanlarda magazin basınında sık sık yer almıştı. İkiliden açıklama gelmezken, son iddianın ardından taraflardan açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, Berat Demir kimdir? İşte tüm detaylar...

  • 2
  • 7
Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981 yılında İstanbul, Şişli'de dünyaya geldi. Babası müzisyen olduğu için müziğin içinde büyüdü. 12 yaşında gitar çalmaya daha sonra ise kendi bestelerini yapmaya başladı. Liseden sonra müzik eğitimi almak isteyen Sağın babasının da desteğiyle üniversitede hobisini işe dönüştürdü.

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ses Eğitimi bölümünde aldı. Üniversite sonrasında ilk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar orkestrasında aldı. Daha sonra Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç'ın vokalistliğini yaptı. Pek çok jenerik ve dizi müziği seslendirmiştir.

2011 yılında ilk albümünü çıkardı. Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkan 'Yeni Çıktı' albümü çok dinlenenler arasına girdi.

2014 yılında 'Bip Bip' adlı ikinci albümünü çıkardı. Albümün adı olan 'Bip Bip' şarkısı YouTube'da 53 milyon izlendi.

  • 3
  • 7
Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?

Simge Sağın'ın yıldızı ise 2015 yılında Dans Mon Quartier'in Türkçe cover hali olan 'Miş Miş' adlı ilk teklisi ile parladı. Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükseldi.

2016 yılında ise 'Yankı' adlı ikinci teklisini çıkardı. Daha sonra çıkardığı 'Ben Bazen' ve 'Öpücem' şarkılarıyla dinlenenler listesinde üst sıralara yerleşti.

2018 yılında 4 yıllık sevgilisi aranjör Ozan Bayraşa ile ayrılan Sağın'ın adı şimdilerde ünlü YouTuber Danla Bilic'in eski sevgilisi Tatlıcı Berat Demir ile anılıyor fakat bu haberlere ikiliden onay gelmedi.

  • 4
  • 7
Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile geniş kitlelere ismini duyurdu.

  • 5
  • 7
Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.