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Danla Bilic'e Simge Sağın şoku! Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor?
Youtuber Danla Bilic'in sevgilisi olarak tanınan Berat Demir ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bilic ile ayrılıp ayrılmadıkları uzun süre tartışılan Berat Demir yeni bir aşka yelken açtı. Demir'in ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birlikte olduğu belirtiliyor. Magazin dünyasına bomba gibi düşen olayın ardından Berat Demir bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Berat Demir kimdir? İşte magazin gündemini sarsan haberin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:14
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