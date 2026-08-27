Fatih Terim’in torunu Nil'in İlkin Aydın hayranlığı: Hıçkıra hıçkıra ağladı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Karşılaşmanın ardından İlkin Aydın ile buluşan Buse Terim'in kızı Nil, hayranı olduğu milli voleybolcuyu karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN DÖRTTE DÖRT Milliler, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki dördüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından ise geceye damga vuran duygusal bir buluşma yaşandı. FİLENİN SULTANLARINDAN AVRUPA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ!

İLKİN AYDIN'DAN İLHAM ALDI Buse Terim, Almanya karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kızı Nil'in İlkin Aydın'a duyduğu hayranlığı takipçileriyle paylaşmıştı. Buse Terim, önce Nil'in ilham aldığı İlkin Aydın fotoğrafını, ardından kızının yaptırdığı saç modelini paylaştı. Terim, paylaşımına "İlkin Aydın saçı hazırdır efendim" notunu ekledi.

İlkin Aydın da kendisini etiketleyen Buse Terim'in paylaşımını karşılıksız bırakmadı. Milli voleybolcu, küçük hayranının fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp gözlü emojiyle paylaşarak Nil'in kendisine duyduğu sevgiden haberdar olduğunu gösterdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Filenin Sultanları'nın Almanya'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkin Aydın, Fatih Terim ve ailesinin bulunduğu bölüme geldi. İlkin Aydın, saçlarını kendisi gibi ördürerek maça gelen küçük hayranının yanına giderek onunla ilgilendi.