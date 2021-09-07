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Haberler Galeri Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Ada Masalı'nda canlandırdıkları Haziran ve Poyraz karakterleriyle yaz aylarına damga vuran Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aşk yaşadıkları haberleriyle magazin gündemine damga vuran ikili, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Özel hayatları araştırma konusu olan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un arasındaki gerçek ise herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 14:12
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Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Ada Masalı dizisinde performanslarıyla ilgi odağı olan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan ikilinin arasındaki boy farkı ise görenleri şaşırttı. İşte Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Ebru Şahin - 1,7 m

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Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Cedi Osman - 2,01 m

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Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Nesrin Cavadzade - 1,69 m

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Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Gökhan Alkan - 1,88 m