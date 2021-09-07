Ada Masalı’nın Haziran’ı ve Poyraz’ı herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz…

Ada Masalı'nda canlandırdıkları Haziran ve Poyraz karakterleriyle yaz aylarına damga vuran Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aşk yaşadıkları haberleriyle magazin gündemine damga vuran ikili, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Özel hayatları araştırma konusu olan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un arasındaki gerçek ise herkesi şaşırttı.