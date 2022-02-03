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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm: Aslen Adanalı olsam da...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Çolak Ağa karakteriyle dahil olan Altan Gördüm, aslen Adanalı olduğunu açıkladı. Her Adanalı gibi yemeğe düşkün olduğunu ancak iş için geldiğinden bu konuda kendisini frenlediğini anlatan oyuncu, "Sabahları ciğer kebap akşamları tuzlu dahi yememeye çalışıyorum. Çünkü ertesi gün insanın yüzü şişer ve kamerada da bunu gizleyemezsin." dedi. İşte Altan Gördüm'ün Sabah yazarı Ömer Karahan ile yaptığı röportaj...

Giriş Tarihi: 03.02.2022 10:15
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm: Aslen Adanalı olsam da...

Atv'nin iddialı dizilerinden 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Diziye bu sezon 'Çolak Ağa' karakteriyle dahil olan usta oyuncu Altan Gördüm ile Adana'yı konuştuk.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm: Aslen Adanalı olsam da...

Adanalı olan Altan Gördüm, dizinin çekimlerinden arta kalan zamanlarını doğup büyüdüğü ev ve mahallesinde geçirdiğini söyledi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm: Aslen Adanalı olsam da...

Gördüm, "Adana Çifte Minare doğumluyum. Oturduğumuz yer Çırçır fabrikasına yakındı. Atatürk İlkokulu'nda okudum. Daha önce Adana'ya turneye geldiğimde doğduğum, rahmetli babamın yaptırdığı evi buldum.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm: Aslen Adanalı olsam da...

Doğduğum ev hâlâ duruyor. İki katlı kırmızı boyalı ahşap bir ev... Bahçesinde portakal ağaçları vardı. Oralara gidip dolaşmayı çok seviyorum. Hâlâ çocukluğumun kokuları geliyor burnuma..." sözleriyle duygularını anlattı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm: Aslen Adanalı olsam da...

HAYRANLIK VERİCİ...

Tabii mevzu Adana olunca usta oyuncuyla kebap konuşmamak olmaz deyip konuyu yemeğe getirdim. Altan Gördüm o kadar profesyonel ve iyi bir oyuncu ki orada bile kurduğu dengeden bahsetti: