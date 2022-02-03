Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm: Aslen Adanalı olsam da...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Çolak Ağa karakteriyle dahil olan Altan Gördüm, aslen Adanalı olduğunu açıkladı. Her Adanalı gibi yemeğe düşkün olduğunu ancak iş için geldiğinden bu konuda kendisini frenlediğini anlatan oyuncu, "Sabahları ciğer kebap akşamları tuzlu dahi yememeye çalışıyorum. Çünkü ertesi gün insanın yüzü şişer ve kamerada da bunu gizleyemezsin." dedi. İşte Altan Gördüm'ün Sabah yazarı Ömer Karahan ile yaptığı röportaj...