Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ebru Gündeş’ten 75 bin liralık zarar! Son anda vazgeçince… Ebru Gündeş’ten 75 bin liralık zarar! Son anda vazgeçince…
Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmış, Kemerburgaz'da orman içinde bir villada yaşamaya başlamıştı. Rotasını yeniden değiştiren ve Beykoz'a taşınmaya karar veren Gündeş, son anda yaşadığı kararsızlık nedeniyle 75 bin liralık zarara uğradı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 11:02
Ebru Gündeş 1 yıl önce 9 yaşındaki kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rotasını Kemerburgaz'a çevirmiş, 13 milyon TL'ye orman içinde bir villa satın almıştı.
Şarkıcı burada da rahat edemeyince yeni bir ev arayışına girdi.
ZARARA UĞRADI
Posta'nın haberine göre bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih etti. Geçen hafta Beykoz Konakları'nda kendisine uygun bir ev buldu.
Aylık 65 bin TL'ye anlaşıp 75 bin TL de kaparo verdi. Ancak sözleşmeye imza atmadan hemen önce fikrini değiştirdi ve taşınmaktan vazgeçti. Böylece verdiği kaparo da yanmış oldu. 75 bin TL havaya gitti.