Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Farah Zeynep Abdullah’tan takipçisine küfürlü cevap
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan takipçisine küfürlü cevap verdi. Yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutlayan oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine aynı şekilde karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:05
'Masumlar Apartmanı' disizindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, takipçisine verdiği cevapla magazin gündemine geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram hesabından Emil isimli arkadaşıyla 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdullah, İngilizce mesajı ile arkadaşının yeni yaşını kutladı.
Bu paylaşıma yorum yapan bir takipçisi "Takipçilerin Türk ne İngilizce yazıyorsun a.." diyerek küfür içerikli bir yorum yazdı.
Erkek takipçisinin küfürlü paylaşımına sinirlenen 31 yaşındaki oyuncu, "Düzgün konuş a.." şeklinde küfürlü bir cevap verdi.