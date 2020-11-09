Farah Zeynep Abdullah’tan takipçisine küfürlü cevap

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan takipçisine küfürlü cevap verdi. Yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutlayan oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine aynı şekilde karşılık verdi.