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Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı! “Her eleştiriye laf yetiştiriyor”

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı ve ortak yapımcısı olduğu Bergen filmi, bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi izledi ve film 155 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı. Oyunculuk performansıyla övgü toplayan Abdullah, galadan bu yana eleştiri oklarını da üzerine çekti. Nuri Alço'dan Selçuk Ural'a, Mahsun Kırmızıgül'den sosyal medyadaki takipçilerine kadar birçok kişiden eleştiri aldı. Her eleştiriye laf yetiştirmeye çalışan Abdullah'ı Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt kaleme aldı. İşte o yazı...

Sabah
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:12
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Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı! “Her eleştiriye laf yetiştiriyor”

Farah Zeynep Abdullah'ın ortak yapımcısı ve başrolü olduğu 'Bergen'i bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi izledi ve film 155 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı! “Her eleştiriye laf yetiştiriyor”

Abdullah, bu başarısına rağmen galadan bu yana eleştiri oklarını da üzerine çekti. Nuri Alço'dan Selçuk Ural'a, Mahsun Kırmızıgül'den sosyal medyadaki takipçilerine kadar birçok kişiden eleştiri aldı.

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Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı! “Her eleştiriye laf yetiştiriyor”

Bu işlerde övgü kadar eleştiri de normaldir ancak Abdullah, her eleştiriye laf yetiştirmeye çalışıyor.

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Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı! “Her eleştiriye laf yetiştiriyor”

Kıyafeti eleştiriliyor cevap veriyor, kazandığı para konuşuluyor cevap veriyor, vergi iddiaları ortaya atılıyor cevap veriyor.

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Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı! “Her eleştiriye laf yetiştiriyor”

Yetmezmiş gibi bir de Instagram'dan toplu cevap verdi. Bu kez bütün eleştirileri ve iddiaları alt alta sıralamış ve "Hayal ettik, filmimizi yaptık, iyi ki yaptık. Yapılan kalıyor, gerisi boş" yazmış.