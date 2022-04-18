Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı! “Her eleştiriye laf yetiştiriyor”

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı ve ortak yapımcısı olduğu Bergen filmi, bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi izledi ve film 155 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı. Oyunculuk performansıyla övgü toplayan Abdullah, galadan bu yana eleştiri oklarını da üzerine çekti. Nuri Alço'dan Selçuk Ural'a, Mahsun Kırmızıgül'den sosyal medyadaki takipçilerine kadar birçok kişiden eleştiri aldı. Her eleştiriye laf yetiştirmeye çalışan Abdullah'ı Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt kaleme aldı. İşte o yazı...