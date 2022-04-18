Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı

Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu. atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (17 Nisan Pazar) ekranlara gelen altıcı bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, sosyal medyada da çok konuşuldu.