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Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı

Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu. atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (17 Nisan Pazar) ekranlara gelen altıcı bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:25
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Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı

6.Bölümde Neler Oldu?

Zeynep, yarışmaya gelen Volkan'ın ona engel olmak istemesine rağmen birinci olmayı başardı. Macide, Zeynep'in evden kaçmasına yardım edenin Fidan olduğunu anlayınca evdeki herkesi suçlarken bu sefer de Doğukan ile karşı karşıya geldi.

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Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı

Levent'in kendisinden birçok şeyi gizlediğini düşünen Özlem, nişanlısıyla kavga etti ve ikili ayrıldı.

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Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı

Özlem bu ayrılığın intikamını Elif ve Levent'in buluşmalarının görüntüsünü internette paylaşarak almaya çalıştı. Artık herkes Elif öğretmeni konuşmaya başladı ve Macide'nin istediği oldu.

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Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı

Öte yandan Doğukan, Esma'ya mesajları ile daha da yakınlaşmaya başladı. Zeynep yarışma sonrası malikaneye döndüğü zaman, Volkan'ın kendisine uyguladığı şiddetle sarsıldı. Volkan okula giderek Levent öğretmeni de tehdit etti.

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Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı

Kasabada yayılan dedikodular sonucu Elif'in evi taşlandı. Emir'in mahalleli için verdiği iftar yemeğinin sonunda, hem Elif hem de Zahit için beklenmedik bir olay yaşandı.