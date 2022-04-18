18 Nisan 2022, Pazartesi
Adı Sevgi’de Elif öğretmen için kötü günler başladı
Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu. atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (17 Nisan Pazar) ekranlara gelen altıcı bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:25
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