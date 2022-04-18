Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.