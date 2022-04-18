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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 15 Nisan akşamı dünyaya geldi. Doğumun ardından ünlü isimler hastaneye akın etti. Şimdilerde ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu da arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Çift hastane önünde görüntülenirken Sinem Kobal'ın karnı burnundaki hali de gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:56
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, altı yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmiş, nikâh törenine sadece 40 kişi katılmıştı. Ünlüler dünyasının popüler çiftinden geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi

BABASININ KOPYASI

Bir erkek bebek bekleyen Tatlıtuğ ile Dizer, 15 Nisan Cuma sabahı oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Doğuma giren 38 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi

SOLUĞU HASTANEDE ALDILAR

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la ilk misafirlerini doğum yaptığı özel hastanede kabul etti. Şimdilerde ikinci kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal da arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi

Oyuncu çift, gazetecilerin soruları üzerine, "Arkadaşlar, önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım" ifadelerini kullandı.