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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘Kurt Efe’ ziyareti! Karnı burnunda ilk kez görüntülendi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 15 Nisan akşamı dünyaya geldi. Doğumun ardından ünlü isimler hastaneye akın etti. Şimdilerde ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu da arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Çift hastane önünde görüntülenirken Sinem Kobal'ın karnı burnundaki hali de gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:56Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:56