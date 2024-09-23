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Haberler Galeri Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha çözüldü. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun davasında önemli gelişmeler yaşandı. Programda çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken oğlu Aydın Musaoğlu'nun tutuklanmasının ardından gözaltına alınan gelini de tutuklandı. İşte Hatice Musaoğlu olayında son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:00
Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Hatice Musaoğlu olayı, 18 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatıldı.

Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Talihsiz kadının, oğlu Aydın Musaoğlu tarafından kasten öldürüldüğü belirlendi. Aydın Musaoğlu, annesini öldürmekten tutuklanarak gözaltına alındı.

Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin başvurusuyla tekrar açıldı.

Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Programa katılan Hatice Musaoğlu'nun kızları Melek ve Cemile annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine işaret etmişti.

Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

KARI KOCA İÇİN YOLUN SONU CEZAEVİ

Müge Anlı, 23 Eylül tarihli yayınında son gelişmeyi duyurdu. Hatice Musaoğlu'nun oğlunun ardından gözaltına alınan gelini de tutuklanarak cezaevine gönderildi.