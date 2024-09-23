23 Eylül 2024, Pazartesi
Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! 18 yıllık cinayet: Oğlundan sonra gelini de tutuklandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha çözüldü. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun davasında önemli gelişmeler yaşandı. Programda çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken oğlu Aydın Musaoğlu'nun tutuklanmasının ardından gözaltına alınan gelini de tutuklandı. İşte Hatice Musaoğlu olayında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:00