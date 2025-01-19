19 Ocak 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad'taki Joy Awards gecesinde...

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad'taki Joy Awards gecesinde...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2025'e Türk ünlüler de katıldı. Törende boy gösterenler arasında Barış Arduç, Arfra Saraçoğlu gibi isimlerinden yanı sıra Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti de vardı. Adeta şıklık yarışına girilen gecede Fahriye Evcen, güzelliği ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:40
Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’taki Joy Awards gecesinde...

Dün gece, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, yıldızların akın ettiği görkemli bir ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’da ödül törenine katıldı

Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Türkiye'den pek çok ünlü isim de vardı!

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’da ödül törenine katıldı

Törende, Barış Arduç, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gibi yıldız isimler boy gösterdi.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’taki Joy Awards gecesinde...

Hollywood yıldızları Anthony Hopkins ve Matthew McConaughey de törene katılan isimler arasında yer aldı.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’da ödül törenine katıldı

Fahriye Evcen'in zarif ve Burak Özçivit'in şık kombinleri mor halıya damga vurdu.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’taki Joy Awards gecesinde...

Tuba Büyüküstün törende sahneye çıkıp sinema dalında 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü de verdi.

Ünlü oyuncu, "Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum! Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok şanslıydım… Ve sayısız performans izledikten sonra size şunu söyleyebilirim; Harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir, sizi büyüler… Ve bazen de tamamen kelimesiz bırakır. O, ham bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür" dedi.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’da ödül törenine katıldı

BARIŞ ARDUÇ

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’da ödül törenine katıldı

HANDE ERÇEL