19 Ocak 2025, Pazar
Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad'taki Joy Awards gecesinde...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2025'e Türk ünlüler de katıldı. Törende boy gösterenler arasında Barış Arduç, Arfra Saraçoğlu gibi isimlerinden yanı sıra Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti de vardı. Adeta şıklık yarışına girilen gecede Fahriye Evcen, güzelliği ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:40