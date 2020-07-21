21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

Magazin camiasının örnek çiflerinden biri olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın evliliklerinde kriz çıktı. 9 yıllık evlilikleri, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladı. Ezgi Öcel isimli manken sosyal medya hesabından "yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Öcel'in paylaşımı sonrası Yasemin Özilhan eşini sildi.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 10:53
  • 1
  • 8
Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

Yasemin Özilhan 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan'la evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakmış ve sosyetenin ünlü simalarından biri olmuştu. Çiftin evliliğinde yaşanan kriz magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Yasemin – İzzet Özilhan çifti hakkında son dakika haberi geldi.

  • 3
  • 8
Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

Ezgi Öcel isimli bir mankenin sosyal medya hesabından İzzet Özilhan hakkında şoke eden bir iddiada bulundu. Öcel, "Yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın fotoğraflarını beğendiğini ifşaladı.

  • 4
  • 8
Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

Ezgi Öcel'in ifşasının ardından Yasemin Özilhan'dan yanıt gecikmedi.

  • 5
  • 8
Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

YASEMİN ÖZİLHAN İZZET ÖZİLHAN'I SİLDİ

Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bıraktı!