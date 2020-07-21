Ezgi Öcel İzzet Özilhan’ı ifşa etti! Yasemin Özilhan eşini sildi

Magazin camiasının örnek çiflerinden biri olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın evliliklerinde kriz çıktı. 9 yıllık evlilikleri, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladı. Ezgi Öcel isimli manken sosyal medya hesabından "yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Öcel'in paylaşımı sonrası Yasemin Özilhan eşini sildi.