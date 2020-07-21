HaberlerGaleriDeniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi
Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'in yaptığı yanına kalmadı. 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ve sosyal medyadan sert tepki alan Güven'in hakkında senaristler bir bildiri yayınlamış ve Ozan Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Peş peşe gelen tepkilerin ardından reklam yüzü olduğu banka da 1 milyon liralık anlaşmayı rafa kaldırdı.
Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:51Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:53