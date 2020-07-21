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Haberler Galeri Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'in yaptığı yanına kalmadı. 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ve sosyal medyadan sert tepki alan Güven'in hakkında senaristler bir bildiri yayınlamış ve Ozan Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Peş peşe gelen tepkilerin ardından reklam yüzü olduğu banka da 1 milyon liralık anlaşmayı rafa kaldırdı.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:53
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Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven olayında flaş bir gelişme yaşandı.

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Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde bir saat boyunca şiddet uygulayan Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Yaşanan şiddet olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken senaristler bir bildiri yayınlayarak Ozan Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Ozan Güven'e karşı peş peşe gelen açıklamaların ardından bir hamle de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Gelen tepkiler üzerine Güven'in rol aldığı ING Bank'ın reklamları şirket tarafından alınan karar sonrasında yayından kaldırıldı, banka reklamının afişleri de kaldırıldı.

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Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Güven, reklam anlaşmasından 1 milyon lira kazanmıştı.