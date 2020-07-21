Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'in yaptığı yanına kalmadı. 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ve sosyal medyadan sert tepki alan Güven'in hakkında senaristler bir bildiri yayınlamış ve Ozan Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Peş peşe gelen tepkilerin ardından reklam yüzü olduğu banka da 1 milyon liralık anlaşmayı rafa kaldırdı.