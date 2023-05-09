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Haberler Galeri Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?

Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı 4 yıllık evliliğin ardından dünyaevine girdi. Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. Gelinliğiyle beğeni toplayan Mola'nın hamile olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine geldi. Konuyla ilgili Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı'dan bakın ne yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 16:38
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Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?

Ezgi Mola hamile mi sorusuna eşi Mustafa Aksakallı'dan yanıt! İşte sessiz sedasız evlilikle ilgili merak edilen yanıt...

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Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?

Ezgi Mola'nın Nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

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Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?

SESSİZ SEDASIZ EVLİLİK

Ezgi Mola'nın gelinliği Özgür Masur imzası taşıyor.

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Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?

2020'de sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi alan oyuncu, sosyal medya üzerinden katıldığı bir program esnasında elini yüzüne götürünce yüzüğü ortaya çıkmıştı.

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Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?

Mola, "Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur" demişti. 14 kişinin davetli olduğu nikah töreni sonrası Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddiası sosyal medyada yer aldı.