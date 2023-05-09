09 Mayıs 2023, Salı
Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’dan ilk açıklama geldi! Bebek mi geliyor?
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı 4 yıllık evliliğin ardından dünyaevine girdi. Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. Gelinliğiyle beğeni toplayan Mola'nın hamile olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine geldi. Konuyla ilgili Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı'dan bakın ne yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 09.05.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 16:38
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