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Canan Karatay'a kulak verdi! Demet Akalın'ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, 1 haftada 7 kilo verdi. Meğer, Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği o besini tüketmiş. Bir dönem doğum sırasında aldığı kilolarla gündem olan Akalın, şimdilerde fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kısa sürede yağlarından kurtulan şarkıcının nasıl zayıfladığı sevenleri tarafından merak konusu oldu. İşte, Demet Akalın'ın yaz gelmeden mum gibi eriten diyeti!

Giriş Tarihi: 09.05.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 19:26
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Canan Karatay’a kulak verdi! Demet Akalın’ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...

Sosyal medyada yaptığı her açıklamayla adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de verdiği kilolarla gündem oldu. 1 haftada 7 kilo veren Akalın, Canan Karatay'ın sık sık tüketin dediği besinle 36 bedene ulaştı. Doğum kiloları dahil toplamda 31 kilo veren ünlü şarkıcının uyguladığı diyet merak edildi. İşte, ünlü şarkıcıyı mum gibi eriten o formül!

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Canan Karatay’a kulak verdi! Demet Akalın’ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...

"7 KİO VERDİM "

Demet Akalın, yaz gelmeden diyete başladı. 7 kilo verdiğini söyleyerek, zayıflamak için neler yaptığını anlattı.

Akalın, "Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlar beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim" dedi.

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Canan Karatay’a kulak verdi! Demet Akalın’ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...

1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü söyleyen Akalın, şu açıklamayı yapmıştı:

"Migren ağrım ve vertigo hepsi üst üste geldi. 1.5 aydır kortizon tedavisi görüyordum. Herkes kiloma takmış. 100 kilo olayım yeter ki şu ağrılarımdan kurtulayım. Oksijen tedavisine başladım. Daha yeni diyete girdim"

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Canan Karatay’a kulak verdi! Demet Akalın’ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...

31 KİLO VERDİ

Akalın kızının doğumundan sonra aldığı 31 kiloyu en çabuk şekilde vermek için bu şok diyeti uyguladı.

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Canan Karatay’a kulak verdi! Demet Akalın’ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...

Çok konuşulan bu diyeti sosyal medya hesabından da paylaştı.