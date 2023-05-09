Canan Karatay'a kulak verdi! Demet Akalın'ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, 1 haftada 7 kilo verdi. Meğer, Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği o besini tüketmiş. Bir dönem doğum sırasında aldığı kilolarla gündem olan Akalın, şimdilerde fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kısa sürede yağlarından kurtulan şarkıcının nasıl zayıfladığı sevenleri tarafından merak konusu oldu. İşte, Demet Akalın'ın yaz gelmeden mum gibi eriten diyeti!