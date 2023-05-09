Demet Akalın Şeyma Subaşı'nı hedef aldı! Düğünü diline doladı: Allah'a şükür kocayla el eleydim

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin Marakeş'teki düğününün yankıları sosyal medyada devam etti. Her detayı konuşulan düğüne bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Paylaşılan bir videoya Instagram sayfasından gönderme yapan Akalın, kendisine yapılan yorumlara da karşılık verdi. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, geçtiğimiz gün evlenen Ezgi Mola'nın gelinliğiyle ilgili de düşüncelerini paylaştı.