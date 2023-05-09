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Demet Akalın Şeyma Subaşı'nı hedef aldı! Düğünü diline doladı: Allah'a şükür kocayla el eleydim

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin Marakeş'teki düğününün yankıları sosyal medyada devam etti. Her detayı konuşulan düğüne bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Paylaşılan bir videoya Instagram sayfasından gönderme yapan Akalın, kendisine yapılan yorumlara da karşılık verdi. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, geçtiğimiz gün evlenen Ezgi Mola'nın gelinliğiyle ilgili de düşüncelerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 16:06
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Demet Akalın Şeyma Subaşı’nı hedef aldı! Düğünü diline doladı: Allah’a şükür kocayla el eleydim

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta muradına erdi ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu.

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Demet Akalın Şeyma Subaşı’nı hedef aldı! Düğünü diline doladı: Allah’a şükür kocayla el eleydim

2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hem ücretli abonelik kısmından, hem de hikayeler bölümünden paylaşımlar yapan 32 yaşındaki Subaşı; nikahın hemen ardından soyadını Alsaloussi olarak değiştirmesiyle de dikkat çekti.

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Demet Akalın Şeyma Subaşı’nı hedef aldı! Düğünü diline doladı: Allah’a şükür kocayla el eleydim

ELBİSESİNE YORUM YAĞDI

Düğün sabahında giydiği elbiseyle objektif karşısında geçen ünlü ismin kısa sürede 62 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Nostaljik gecelik takımı gibi görünüyor", "Gelinlik bu değil, değil mi?" ve "Leke tutmaz masa örtüsü değil mi bu?" gibi eleştiriler geldi.

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Demet Akalın Şeyma Subaşı’nı hedef aldı! Düğünü diline doladı: Allah’a şükür kocayla el eleydim

Gündüzü festival gibi geçen düğünde Subaşı, asıl gelinliğini günün akşamında giydi. Marakeş'te evlenen Şeyma Subaşı'nın gelinliği ise çok beğenildi.

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Demet Akalın Şeyma Subaşı’nı hedef aldı! Düğünü diline doladı: Allah’a şükür kocayla el eleydim

Sırt ve göğüs dekolteli gelinliğiyle dikkat çeken Subaşı'na "Bu sefer olmuş", "Sonunda düzgün bir seçim" yorumlar geldi.