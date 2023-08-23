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Ezgi Mola’dan karnı burnunda pozlar! 'Hamilelik bu kadar mı yakışır?'

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuş, çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Anne olmak için gün sayan Mola, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı karelere, "Hamilelik bir kadına bu kadar mı yakışır?" yorumu geldi.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 10:03
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Ezgi Mola’dan karnı burnunda pozlar! Hamilelik bu kadar mı yakışır?’

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı dört yıllık aşklarını 8 Mayıs'ta nikah masasına taşımıştı. Mola'nın nikah şahidi yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.

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Ezgi Mola’dan karnı burnunda pozlar! Hamilelik bu kadar mı yakışır?’

Ezgi Mola, yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmesinden günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

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Ezgi Mola’dan karnı burnunda pozlar! Hamilelik bu kadar mı yakışır?’

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde arkadaşları Enis Arıkan'ın İzmir Alaçatı'da düzenlediği bir partiyle erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

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Ezgi Mola’dan karnı burnunda pozlar! Hamilelik bu kadar mı yakışır?’

Mutlu gününde Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti. Aksaklı da, "Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter" diye konuşmuştu.

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Ezgi Mola’dan karnı burnunda pozlar! Hamilelik bu kadar mı yakışır?’

KARNI BURNUNDA!

Anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda büyüyen karnını gözler önüne serdi.