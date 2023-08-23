23 Ağustos 2023, Çarşamba
Ezgi Mola’dan karnı burnunda pozlar! 'Hamilelik bu kadar mı yakışır?'
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuş, çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Anne olmak için gün sayan Mola, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı karelere, "Hamilelik bir kadına bu kadar mı yakışır?" yorumu geldi.
Giriş Tarihi: 23.08.2023 10:03
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