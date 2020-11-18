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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar’ın gidişi tüm dengeleri değiştiriyor! Konağın yeni hanımı Sevda mı olacak? Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar’ın gidişi tüm dengeleri değiştiriyor! Konağın yeni hanımı Sevda mı olacak?
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengelerin yeniden değiştiği bir dönem seyirciyle buluşacak. Halası ile ilgili olan bitenin ardından adeta gözü dönen Müjgan, yeniden Züleyha ile karşı karşıya gelecektir. Hünkar'ın katiline dair ellerinde hiçbir ipucu olmayan Fekeli ve Demir'in çaresiz bekleyişi sürerken düzenlenen basın toplantısı Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar! Peki Yamanlar konağının yeni hanımı Sevda mı olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 11:31
Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.
MÜJGAN BİR KEZ DAHA ZÜLEYHA'NIN KARŞISINDA!
Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur. Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!
DEMİR VE FEKELİ BİR KEZ DAHA KATİLİN PEŞİNE DÜŞER!
Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!
KONAĞIN YENİ HANIMI SEVDA MI?
Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda'nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne'nin Sevda'yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye'yi anlasa da, ona Sevda'ya bir şans tanımasını söyler.