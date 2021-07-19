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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’den evlilik açıklaması

Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çiftten evlilik açıklaması geldi. Ne zaman nikah masasına oturacağı merak edilen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, konuyla ilgili flaş düğün açıklamasında bulundu. İşte gözde ikilinin dikkat çeken o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 12:00
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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’den evlilik açıklaması

2019 yılında Kaan Yıldırım ile evliliğini sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’den evlilik açıklaması

Uzun süredir birlikte olan çift, Alaçatı'da görüntülendi. Kendilerini çeken gazetecilerle mekan çıkışı sohbet eden ikiliden evlilik açıklaması geldi.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’den evlilik açıklaması

Posta'nın haberine göre; Miami tatilinden dönen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, soluğu Çeşme'de aldı.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’den evlilik açıklaması

Kahvaltı çıkışı görüntülenen çiftten Ezgi Eyüboğlu, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi:
"Yok, hayır... Şu anda öyle bir düşüncemiz yok" dedi.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’den evlilik açıklaması

Tatil fotoğraflarıyla da gündeme gelen çiftin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin başta olmak üzere ünlülerin yaşları…