Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’den evlilik açıklaması

Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çiftten evlilik açıklaması geldi. Ne zaman nikah masasına oturacağı merak edilen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, konuyla ilgili flaş düğün açıklamasında bulundu. İşte gözde ikilinin dikkat çeken o açıklamaları...