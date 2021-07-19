19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim
Tüm Kraliyet görevlerini bırakıp İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, Amerika'ya yerleşmişti. Kameralardan uzak bir hayat yaşamak istediklerini belirten çift, yeni bir haberle ABD ve İngiliz basınında gündem oldu. İddialara göre çift, iki yaşındaki oğulları Archie ve kısa bir süre önce dünyaya gelen kızları Lilibet Diana'yı da yanlarına alarak İngiltere'ye gitmeyi istedi.
Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 14:14
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