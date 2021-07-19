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Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim

Tüm Kraliyet görevlerini bırakıp İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, Amerika'ya yerleşmişti. Kameralardan uzak bir hayat yaşamak istediklerini belirten çift, yeni bir haberle ABD ve İngiliz basınında gündem oldu. İddialara göre çift, iki yaşındaki oğulları Archie ve kısa bir süre önce dünyaya gelen kızları Lilibet Diana'yı da yanlarına alarak İngiltere'ye gitmeyi istedi.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 14:14
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Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim

Oğulları Archie'nin doğumundan sonra Kanada'ya giden oradan döndükten sonra da İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki kıdemli üyeliklerinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Harry ile Meghan, bir türlü gözlerden uzak kalamıyor. Son alarak kızları Lilibet Diana'nın da aralarına katılmasıyla dört kişilik bir aile olan çift, geçici bir süre için Londra'ya dönmek istiyor. Bunun nedeni de Lilibet Diana'nın vaftiz töreni.

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Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim

ARCHIE DE AYNI YERDE VAFTİZ EDİLDİ

Prens Harry ile Meghan Markle, Lilibet Diana'nın vaftizini, İngiltere'de Windsor Şatosu'nda yaptırmayı istiyor iddialara göre. Çiftin, iki yaşına giren oğulları Archie'nin vaftiz töreni de aynı yerde yapılmıştı. Yine öne sürülenlere göre Harry ile Meghan, vaftiz törenine Kraliçe 2. Elizabeth'in de katılmasını arzuluyor.

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Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim

İKİ KEZ EVİNE GİDİP DÖNDÜ

Çiftin hayranlarını, özellikle de Archie ile minik Lilibet'i görmek isteyenleri heyecanlandıran bu iddia gerçek olursa, Markle, 2020 yılının mart ayından bu yana ilk kez Londra'ya gitmiş olacak. Çift, 31 Mart 2020'de son resmi görevlerini yerine getirdikten sonra ABD'ye geri dönmüştü. Prens Harry, önce dedesi Prens Philip'in cenaze töreni, sonra da annesi Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü için yapılan anıt heykelin açılışı için kısa süreliğine İngiltere'ye gidip evine dönmüştü.

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Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim

GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR İDDİASI

Prens Harry ile Meghan Markle, her ne kadar İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakıp maddi açıdan bağımsız bir hayat tarzı seçseler de kızları Lilibet'in vaftiz töreni için gelenekleri sürdürmekte kararlı bu iddialara göre. Minik bebeğin, törende Kraliçe Victoria'nın tüm çocuklarının giydiği 200 yıllık vaftiz kıyafetinin bir kopyasını giymesini de hayal ediyor. Çiftin oğlu Archie'nin vaftiz töreni de Windsor Şatosu'nda, İngiliz kraliyet ailesinin geleneklerine göre yapılmıştı.

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Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim

GERİLİM BİTMEK BİLMİYOR

Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinden bu yana İngiliz kraliyet ailesindeki gerilim bitmek bilmiyor. Özellikle Prens William ile Prens Harry arasındaki gerginlik ve uçurum girerek açılıyor. Bu gerilime son büyük darbeyi de Harry ile Meghan'ın Oprah Winfrey röportajında söyledikleri vurdu.