Prens Harry ile Meghan Markle'dan geri dönme mesajı: Çocukları alıp gelelim

GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR İDDİASI

Prens Harry ile Meghan Markle, her ne kadar İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakıp maddi açıdan bağımsız bir hayat tarzı seçseler de kızları Lilibet'in vaftiz töreni için gelenekleri sürdürmekte kararlı bu iddialara göre. Minik bebeğin, törende Kraliçe Victoria'nın tüm çocuklarının giydiği 200 yıllık vaftiz kıyafetinin bir kopyasını giymesini de hayal ediyor. Çiftin oğlu Archie'nin vaftiz töreni de Windsor Şatosu'nda, İngiliz kraliyet ailesinin geleneklerine göre yapılmıştı.