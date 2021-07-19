19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina…
2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucağına almıştı. Çiftin ikinci çocukları geçtiğimiz 8 Haziran'da dünyaya geldi. 40 günlük olan bebekleriyle paylaşım yapan Sayışman ve Abazi, kızlarının yüzünü ilk kez kez gösterdi. İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızları Alina...
Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:17
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