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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina…

2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucağına almıştı. Çiftin ikinci çocukları geçtiğimiz 8 Haziran'da dünyaya geldi. 40 günlük olan bebekleriyle paylaşım yapan Sayışman ve Abazi, kızlarının yüzünü ilk kez kez gösterdi. İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızları Alina...

Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:17
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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina…

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın, 2019 yılında oğulları Efehan dünyaya gelmişti.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina…

8 Haziran'da kızları Alina'yı kucağına alan çift, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina…

Şimdi ise 40 günlük olan bebekleriyle fotoğraf paylaşan çift kızlarının yüzünü ilk kez göstermiş oldu.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina…

Abazi yaptığı paylaşımına ise şu notu ekledi, "Alina'mız bugün 40 günlük oldu. Anne ve Babanız sizi çok seviyor canlarımız."

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina…

İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızları başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…