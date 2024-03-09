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Ezel'in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere'nin Yerine O Geliyormuş...
Ezel dizisi, 15 yıl sonra hala izleyicilerin hafızalarında tazeliğini koruyor. Diziyle ilgili sürpriz bir itiraf ise şoke etti. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakterinin yerine başka bir ismin geçeceği öğrenildi. Bu isim, Ezel hayranlarını şaşırtacak cinsten. İşte detayları...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:10Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:10