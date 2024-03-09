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Ezel'in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere'nin Yerine O Geliyormuş...

Ezel dizisi, 15 yıl sonra hala izleyicilerin hafızalarında tazeliğini koruyor. Diziyle ilgili sürpriz bir itiraf ise şoke etti. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakterinin yerine başka bir ismin geçeceği öğrenildi. Bu isim, Ezel hayranlarını şaşırtacak cinsten. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:10
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Ezel’in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere’nin Yerine O Geliyormuş...

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener gibi güçlü oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken Ezel dizisi, özellikle Eyşan karakteriyle izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi. Ancak zamanla ortaya çıkan detaylar, Eyşan karakterinin cast sürecinin ne kadar ilginç geçtiğini gösteriyor.

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Ezel’in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere’nin Yerine O Geliyormuş...

Ezel dizisi, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener gibi başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlara damga vurdu. Ancak diziye ilgiyi katlayan unsurlardan biri, kuşkusuz Eyşan karakterinin çarpıcı hikayesi ve Cansu Dere'nin unutulmaz performansı oldu. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir bilgi, dizinin casting sürecine dair şaşırtıcı bir detayı gün yüzüne çıkardı.

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Ezel’in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere’nin Yerine O Geliyormuş...

Eyşan İçin İlk Tercih Cansu Dere Değilmiş

Dizinin yapımcıları tarafından Eyşan karakteri için ilk olarak düşünülen isim, Cansu Dere değil, Zeynep Beşerler'miş. Ancak Beşerler, bu teklifi kabul etmeyerek, dizi tarihinde önemli bir dönüm noktasına sebep oldu.

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Ezel’in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere’nin Yerine O Geliyormuş...

Neden Reddetti?

Eyşan rolünün ilk sahibi olma fırsatını elinin tersiyle iten Zeynep Beşerler, rolü reddetme sebeplerini açıklayarak meraklı bekleyişi sonlandırdı.

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Ezel’in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere’nin Yerine O Geliyormuş...

Beşerler'in bir magazin programında yaptığı açıklamalara göre, seçiminin arkasında yatan sebep, o dönemdeki profesyonel planlamalar ve kişisel tercihlerdi. Ancak, bu açıklamalar spekülasyonları tam anlamıyla sona erdirmedi ve hala daha fazla detayın açığa çıkmasını bekleyen bir merak unsuru olarak kaldı.