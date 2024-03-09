Ezel’in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere’nin Yerine O Geliyormuş...

Beşerler'in bir magazin programında yaptığı açıklamalara göre, seçiminin arkasında yatan sebep, o dönemdeki profesyonel planlamalar ve kişisel tercihlerdi. Ancak, bu açıklamalar spekülasyonları tam anlamıyla sona erdirmedi ve hala daha fazla detayın açığa çıkmasını bekleyen bir merak unsuru olarak kaldı.