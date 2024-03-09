09 Mart 2024, Cumartesi
Sihirli Annem'deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! "Bu nasıl değişim" 21 yaşındaki kardeşi meğer...
Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı Jennifer Boyner, son haliyle dikkat çekiyor. Dizideki sevimli halleriyle gönülleri fetheden minik Toprak büyüdü, kocaman oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, son dönemde kariyerinde önemli bir değişim yaşadı. Geçmiş yıllarda izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği dizinin Toprak'ı şimdilerde oyunculuktan ziyade sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. İşte Jennifer Boyner'in son hali...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:19
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