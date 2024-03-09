Sihirli Annem'deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! "Bu nasıl değişim" 21 yaşındaki kardeşi meğer...

5 Haziran 1999'da İstanbul'da doğan Jennifer Boyner'ın annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır. Uzun yıllar boyunca izleyiciler tarafından kız olarak algılanmıştı. Ancak ortaya çıkan gerçek duyanları şaşırttı. Toprak aslında bir erkek bebekmiş ve şimdi ise büyüyüp kocaman bir delikanlı olmuş.