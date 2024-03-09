09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sihirli Annem'deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! "Bu nasıl değişim" 21 yaşındaki kardeşi meğer...

Sihirli Annem'deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! "Bu nasıl değişim" 21 yaşındaki kardeşi meğer...

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı Jennifer Boyner, son haliyle dikkat çekiyor. Dizideki sevimli halleriyle gönülleri fetheden minik Toprak büyüdü, kocaman oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, son dönemde kariyerinde önemli bir değişim yaşadı. Geçmiş yıllarda izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği dizinin Toprak'ı şimdilerde oyunculuktan ziyade sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. İşte Jennifer Boyner'in son hali...

Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:19
  • 1
  • 117
Sihirli Annem’deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! Bu nasıl değişim 21 yaşındaki kardeşi meğer...

İnci Türkay, Nevra Serezli ve Defne Joy Foster gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı Sihirli Annem'in Toprak'ı, son haliyle görenleri şaşırtıyor. Jennifer Boyner, Toprak karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncuyu şimdi gören tanıyamadı.

  • 2
  • 117
Sihirli Annem’deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! Bu nasıl değişim 21 yaşındaki kardeşi meğer...

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan Sihirli Annem'de geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda karakterinin kızını oynayan Jennifer Boyner, yıllar içinde öyle bir değişti ki tanımak imkansız.

  • 3
  • 117
Sihirli Annem’deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! Bu nasıl değişim 21 yaşındaki kardeşi meğer...

5 Haziran 1999'da İstanbul'da doğan Jennifer Boyner'ın annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır. Uzun yıllar boyunca izleyiciler tarafından kız olarak algılanmıştı. Ancak ortaya çıkan gerçek duyanları şaşırttı. Toprak aslında bir erkek bebekmiş ve şimdi ise büyüyüp kocaman bir delikanlı olmuş.

  • 4
  • 117
Sihirli Annem’deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! Bu nasıl değişim 21 yaşındaki kardeşi meğer...

1 Eylül 2003 doğumlu olan Toprak bebeğin büyük hali ise ablası Jennifer Boyner tarafından canlandırılmış. İşte Jennifer Boyner başta olmak üzere ünlü isimlerin son halleri...

  • 5
  • 117
Sihirli Annem’deki Toprak bebek Jennifer Boyner son haliyle olay yarattı! Bu nasıl değişim 21 yaşındaki kardeşi meğer...

Küçük Onur - Onur Sarıkaya