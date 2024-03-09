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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor'a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz'la telefon görüşmesi gündem oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor'a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz'la telefon görüşmesi gündem oldu

Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yarışmanın son bölümünde ise iletişim ödülü büyük ilgi gördü. İletişim oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu. Özellikle popüler yarışmacılardan Yiğit Poyraz'ın kız arkadaşı Yasmin Erbil'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:07
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor’a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz’la telefon görüşmesi gündem oldu

Survivor, yarışmasında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Mavi Takım'ın kazandığı iletişim ödülünde, özellikle Poyraz ve kız arkadaşı Yasmin Erbil'in yaptığı telefon konuşması sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor’a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz’la telefon görüşmesi gündem oldu

Haftanın eleme adayları, adada kalmak için mücadele verdi. Yarışmanın son bölümünde ise yine bir iletişim oyunu oynandı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor’a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz’la telefon görüşmesi gündem oldu

Sevdikleriyle telefon görüşmesi yapmak isteyen yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İletişim oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu ve bu başarılarıyla sevdikleriyle görüşme şansını elde etti.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor’a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz’la telefon görüşmesi gündem oldu

Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'le yaptığı görüşme, izleyicilerin dikkatini çekti.

Yasmin'in telefonu açar açmaz Poyraz'a tavsiyeler vermesi gözden kaçmazken, Poyraz'ın her şeye olumlu yanıt vermesi ise dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada, bu konuşmayla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor’a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz’la telefon görüşmesi gündem oldu

İzleyiciler, Yasmin'in verdiği tavsiyeleri takdirle karşılarken, Poyraz'ın tavrını da değerlendirdi.