09 Mart 2024, Cumartesi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor'a bağlandı! Sevgilisi Yiğit Poyraz'la telefon görüşmesi gündem oldu
Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yarışmanın son bölümünde ise iletişim ödülü büyük ilgi gördü. İletişim oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu. Özellikle popüler yarışmacılardan Yiğit Poyraz'ın kız arkadaşı Yasmin Erbil'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:07
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