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Ezel dizisinde Ömer'in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur'un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Bir zamanların ilgiyle takip edilen dizisi Ezel'de Ömer Uçar'ın kardeşini canlandıran o isim Çukur'un yıldızı çıktı. Abisine olan düşkünlüğüyle diziye damga vuran Küçük Mert'i aslında hepimiz tanıyoruz. Şimdilerde Güzel Günler adlı diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Evet, o isim Çukur'da Akın Koçovalı'ya hayat veren genç oyuncu Burak Dakak... Peki, Burak Dakak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncunun hayat hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:26
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Ezel dizisinde Ömer’in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur’un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

2009 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011'de final yaparak ekranlara veren eden Ezel dizisi döneme damgasını vurmuştu. Hikayesiyle izleyicinin kalbine taht kuran dizide Ömer'in kardeşini canlandıran o ismin kim olduğu ortaya çıktı. Dizide abisine olan düşkünlüğüyle bilinen Küçük Mert, Çukur dizisinde Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak çıktı. İşte Burak Dakak hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ezel dizisinde Ömer’in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur’un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

EZEL DİZİSİNDE ÖMER'İN KARDEŞİNİ CANLANDIRMIŞTI!

İlk oyunculuk kariyerini Ezel dizisinde yaşayan Burak Dakak, Ezel dizisinin 1. bölümünde bu görüntüyle ekranlarda gözüktü.

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Ezel dizisinde Ömer’in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur’un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

ÖMER'E OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜYLE BİLİNİYORDU

Ezel'in 1. bölümünde askerden dönen Ömer Uçar'ı ailesiyle birlikte karşılamaya giden Küçük Mert, trenin yanaşmasıyla birlikte abisine doğru koşmaya başlıyor.

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Ezel dizisinde Ömer’in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur’un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

KÜÇÜK MERT, ÇUKUR'UN YILDIZI ÇIKTI

Ezel'in Küçük Mert'i, Çukur dizisinde Akın Koçovalı'ya hayat veren genç oyuncu Burak Dakak çıktı.

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Ezel dizisinde Ömer’in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur’un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak, 8 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerindeki ilk adımını Ezel dizisinde "Küçük Mert" karakteriyle attı.