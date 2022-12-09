Ezel dizisinde Ömer'in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur'un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Bir zamanların ilgiyle takip edilen dizisi Ezel'de Ömer Uçar'ın kardeşini canlandıran o isim Çukur'un yıldızı çıktı. Abisine olan düşkünlüğüyle diziye damga vuran Küçük Mert'i aslında hepimiz tanıyoruz. Şimdilerde Güzel Günler adlı diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Evet, o isim Çukur'da Akın Koçovalı'ya hayat veren genç oyuncu Burak Dakak... Peki, Burak Dakak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncunun hayat hikayesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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