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Haberler Galeri O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano 18 oldu! "Çocuğu utandırmışlar"

O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano 18 oldu! "Çocuğu utandırmışlar"

O Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'nun yeni yaşını kutladı. Petekkaya ailece yaptıkları kutlamadan görüntüler paylaşırken videoda Cem Cano'nun ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Cem Cano'yu görenler "Çocuğu utandırmışlar", "Çocuk pek memnun değil gibi" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:37
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O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano 18 oldu! Çocuğu utandırmışlar

O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Erkan Petekkaya'dan aile paylaşımı geldi.

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O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano 18 oldu! Çocuğu utandırmışlar

Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine girdi. Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya ve Didem Petekkaya'nın Cem Cano adında bir oğulları var.

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O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano 18 oldu! Çocuğu utandırmışlar

Cem Cano'nun 18 yaşına girmesini kutlayan Petekkaya yemek yedikleri lokantada bir video çekerek paylaştı. Erkan Petekkaya'nın oğlunun çekingen halleri sosyal medyada dikkat çekti.

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O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano 18 oldu! Çocuğu utandırmışlar

Cem Cano'yu görenler "Çocuğu utandırmışlar", "Çocuk pek memnun değil gibi" yorumlarında bulundu.

İşte o görüntüler;

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O Kız’ın yıldızı Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano 18 oldu! Çocuğu utandırmışlar

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya son dönemde O Kız'da canlandırdığı Kadir rolüyle oldukça beğeni topluyor.