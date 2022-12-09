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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

Tuba Büyüküstün radikal bir karar imza attı. Son olarak Zeytin Ağacı dizisiyle izleyici karşısına çıka güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adından ikizleri olmuştu. Kızlarıyla birlikte sık sık Paris'e gidip gelen Büyüküstün bir süreliğine burada yaşama kararı aldı. Güzel oyuncunun kameralardan uzakta büyüttüğü kızlarıyla paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:02
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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Tuba Büyüküstün radikal bir karara imza attı. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel oyuncu ikizlerini de alarak Paris'e yerleşti.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

NE KADAR KALACAĞI BELLİ DEĞİL

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

Diğer yandan oyuncunun kızlarıyla paylaştığı son fotoğraf da beğeni topladı.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

Objektiflerden uzakta tuttuğu kızları son haliyle olay oldu. Farklı yumurta ikizleri olan kızların anneleriyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Tuba Büyüküstün başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Toprak ve Maya olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...

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