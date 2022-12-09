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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya olay oldu! Gözlerden uzak tutuyordu...
Tuba Büyüküstün radikal bir karar imza attı. Son olarak Zeytin Ağacı dizisiyle izleyici karşısına çıka güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adından ikizleri olmuştu. Kızlarıyla birlikte sık sık Paris'e gidip gelen Büyüküstün bir süreliğine burada yaşama kararı aldı. Güzel oyuncunun kameralardan uzakta büyüttüğü kızlarıyla paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Toprak ve Maya...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:02Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:02