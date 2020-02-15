Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Özberk son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Burcu Özberk, Sevgililer Gününde yaptığı paylaşımla olay oldu. Özel hayatı hakkında her detayı inceleyen sevenleri Burcu Özberk'in sevgilisini merak ederken 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şaşırtan bir paylaşım geldi. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...