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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Özberk son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Burcu Özberk, Sevgililer Gününde yaptığı paylaşımla olay oldu. Özel hayatı hakkında her detayı inceleyen sevenleri Burcu Özberk'in sevgilisini merak ederken 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şaşırtan bir paylaşım geldi. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe gerçekleri öğrenecek mi? AFİLİ AŞK 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! AYŞE GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?

Giriş Tarihi: 15.02.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 18:21
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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle son zamanlara damgasını vuran Burcu Özberk Sevgililer Gününde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu

Özel hayatı hakkında her detayı merak eden sevenleri Burcu Özberk'in sevgilisini merak ederken 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şaşırtan bir paylaşım geldi.

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu

İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı…

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu

Burcu Özberk, başarılı performansı ve enerjisi ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Güzelliğiyle adından söz ettiren Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu

Ebru Gündeş