Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Babasının kopyası

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift son olarak tatil karelerini yayınladı. Çiftin paylaşımlarına kızları Su damga vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...