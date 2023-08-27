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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Babasının kopyası

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift son olarak tatil karelerini yayınladı. Çiftin paylaşımlarına kızları Su damga vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...

Giriş Tarihi: 27.08.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 11:07
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Babasının kopyası

Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının en çok konuştuğu çiftlerden olmuştu.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Babasının kopyası

Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren çift, yaz aylarını Ege ve Akdeniz koylarında geçirdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift son olarak tatil karelerini yayınladı.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Babasının kopyası

Çiftin paylaşımlarına kızları Su damga vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan güzelliğiyle kendisine hayran bırakırken görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Babasının kopyası

İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! Babasının kopyası

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