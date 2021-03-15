Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana'sından yeni proje! O karaktere destek olacak! Bu kez bambaşka...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında bulunan Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Hülya Darcan yeni projeyle dönüyor. Bir Zamanlar Çukurova'da karşımıza çıkacak sevilen oyuncunu, dizide Fikret karakterinin teyzesi olarak kadroya dahil olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Hayme Ana" karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncunun yeni dizisinde göstereceği performans merak ediliyor. Darcan'ın yeni bölümde diziye dahil olması bekleniyor.