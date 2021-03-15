Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana'sından yeni proje! O karaktere destek olacak! Bu kez bambaşka... Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana'sından yeni proje! O karaktere destek olacak! Bu kez bambaşka...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında bulunan Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Hülya Darcan yeni projeyle dönüyor. Bir Zamanlar Çukurova'da karşımıza çıkacak sevilen oyuncunu, dizide Fikret karakterinin teyzesi olarak kadroya dahil olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Hayme Ana" karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncunun yeni dizisinde göstereceği performans merak ediliyor. Darcan'ın yeni bölümde diziye dahil olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 16:48
Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana'sından yeni proje! O karaktere destek olacak. TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisi ile karşımıza çıkan Hülya Darcan, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. "Hayme Ana" karakteri ile adından söz ettiren Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukuroava dizisinde "Lütfiye" karakterine hayat verecek. Sevilen oyuncunun yeni bölümde diziye dahil olması beklenirken, göstereceği performans ise merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR FİKRET'E ANNE YARISI, TEYZE DESTEĞİ
Hülya Darcan, üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye 'teyze' olarak geliyor.
Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.
Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek.
Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.