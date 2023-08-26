Kızlarını herkes tanıyordu! Rafet El Roman’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı

Rafet El Roman kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı Tuğba Altıntop'tan iki kızı olan Roman, doğum gününü çocuklarıyla geçirdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcının paylaşımına oğlu damga vurdu. Yeşim Eryıldırım ile evliliğinden Edvan adında bir evladı daha olan ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı. Baba-oğlun benzerliği ise dikkat çekti. İşte Rafet El Roman'ın çocukları...