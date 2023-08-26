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Kızlarını herkes tanıyordu! Rafet El Roman’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı

Rafet El Roman kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı Tuğba Altıntop'tan iki kızı olan Roman, doğum gününü çocuklarıyla geçirdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcının paylaşımına oğlu damga vurdu. Yeşim Eryıldırım ile evliliğinden Edvan adında bir evladı daha olan ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı. Baba-oğlun benzerliği ise dikkat çekti. İşte Rafet El Roman'ın çocukları...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 12:20
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Kızlarını herkes tanıyordu! Rafet El Roman’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Rafet El Roman, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Kızlarını herkes tanıyordu! Rafet El Roman’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı

Yaş gününe özel paylaşımda bulunan şarkıcı çocuklarıyla doğum günü pastasının önünde verdiği pozları yayınladı.

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Kızlarını herkes tanıyordu! Rafet El Roman’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı

Rafet El Roman'ın paylaşımına oğlu Edvan damga vurdu.

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Kızlarını herkes tanıyordu! Rafet El Roman’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı

Tuğba Altıntop'tan olan iki kızı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirirken Rafet El Roman'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Edvan için "Babasının kopyası", "Koca delikanlı olmuş", "Bir oğlu olduğunu bilmiyordum" yorumları yapıldı.

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Kızlarını herkes tanıyordu! Rafet El Roman’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ilk kez ortaya çıktı

İşte Rafet El Roman başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...