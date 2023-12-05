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Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere babasıyla yüzleşti

Survivor All Star'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde ölüm tehditleri aldığını duyurarak, KADES uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Karadere'nin paylaşımı sonrası kardeşi Fehmi Karadere şoke eden açıklamalar yaptı. Ailesinin ünlü sporcuyu reddettiğini duyurdu. Gözlerin çevrildiği Nagihan Karadere, kameralar önünde babasını aradı ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:20
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Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere babasıyla yüzleşti

'Survivor All Star 2024' için gün sayan eski milli atlet Nagihan Karadere hakkında kardeşi Fehmi Karadere'den olay yaratan paylaşımlar geldi. Fehmi Karadere, ailesinin 38 yaşındaki ünlü sporcuyu evlatlıktan reddettiğini duyurdu.

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Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere babasıyla yüzleşti

Nagihan Karadere; Survivor 2016, Survivor 2018 ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında başarılı performansı ve yaşadığı sert tartışmalarla adından sıkça söz ettirdi.

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Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere babasıyla yüzleşti

Yeniden yarışmaya hazırlanan eski milli atlet, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Nagihan'ın kardeşi Fehmi Karadere, şoke eden paylaşımlara imza attı.

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Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere babasıyla yüzleşti

"AİLEMİZLE İLGİLİ HİÇBİR HAKKI KALMADI"

Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.

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Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere babasıyla yüzleşti

Karadere paylaşımında, "Ben ve ailem olarak (Nagihan Karadere) adında bir aile üyesi kalmamış olup, adli makamlarca görüşülüp anne ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurulmuştur. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı, hukuku kalmamıştır." ifadelerini kullandı.