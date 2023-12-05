05 Aralık 2023, Salı
Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere babasıyla yüzleşti
Survivor All Star'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde ölüm tehditleri aldığını duyurarak, KADES uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Karadere'nin paylaşımı sonrası kardeşi Fehmi Karadere şoke eden açıklamalar yaptı. Ailesinin ünlü sporcuyu reddettiğini duyurdu. Gözlerin çevrildiği Nagihan Karadere, kameralar önünde babasını aradı ve konuyla ilgili açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:20
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