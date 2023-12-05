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Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım

Oğulcan Engin sürpriz bir şekilde Miray Daner ile ilişkisini sonlandırmış, ayrılığın hemen ardından gönlünü İlayda Alişan'a kaptırmıştı. Uzun süre kameralardan uzak duran ikiliden ilk hamle Oğulcan Engin'den gelmiş ve sevgilisi Alişan ile paylaşım yapmıştı. Bu kez aşk dolu paylaşım Alişan'dan geldi.

Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 10:53
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Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım

Şimdilerde atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda Oğulcan Engin ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

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Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım

İlk kez bir mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülenen ikili, basın mensuplarının olduğunu öğrenince ayrı ayrı kapılardan çıkmaları dikkat çekmişti.

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Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım

Yaz başından beri birlikte olan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin önceki aylarda Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak olan Melike Şahin konserine el ele gelerek ise aşklarını ilan etmişti.

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Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım

Muhabirlerin "Oğulcan Bey hayırlı uğurlu olsun birlikteliğiniz çok yazıldı, konuşuldu. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" demişti.

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Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım

AŞK DOLU KARELER

Sonunda ilişkilerini kabul eden ikili, son olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla adlarından söz ettirdi. Alişan, 3.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Engin ile aşk dolu pozlarını peş peşe paylaşarak; "Çok" notunu yazdı.