Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım

Muhabirlerin "Oğulcan Bey hayırlı uğurlu olsun birlikteliğiniz çok yazıldı, konuşuldu. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" demişti.