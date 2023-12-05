05 Aralık 2023, Salı
Artık gizlenmiyorlar! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan’dan aşk dolu paylaşım
Oğulcan Engin sürpriz bir şekilde Miray Daner ile ilişkisini sonlandırmış, ayrılığın hemen ardından gönlünü İlayda Alişan'a kaptırmıştı. Uzun süre kameralardan uzak duran ikiliden ilk hamle Oğulcan Engin'den gelmiş ve sevgilisi Alişan ile paylaşım yapmıştı. Bu kez aşk dolu paylaşım Alişan'dan geldi.
Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 10:53
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