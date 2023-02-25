Arda Turan kendisine ‘kraliyet arabası’ aldı! Ödediği fiyat dudak uçuklattı

Garajında bir çok lüks araba bulunan Arda Turan koleksiyonuna bir araç daha ekledi. Ünlü futbolcu, 'kraliyet arabası' olarak tanınan son model bir otomobil satın aldı. Ünlü futbolcunun, geçen hafta aldığı aracını hiç kullanmadığı, hatta aracı evine çekiciyle getirttiği öğrenildi. Ödediği rakam ise dudak uçuklattı. İşte Arda Turan'ın yeni aracı ve fiyatı...