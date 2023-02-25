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Arda Turan kendisine ‘kraliyet arabası’ aldı! Ödediği fiyat dudak uçuklattı

Garajında bir çok lüks araba bulunan Arda Turan koleksiyonuna bir araç daha ekledi. Ünlü futbolcu, 'kraliyet arabası' olarak tanınan son model bir otomobil satın aldı. Ünlü futbolcunun, geçen hafta aldığı aracını hiç kullanmadığı, hatta aracı evine çekiciyle getirttiği öğrenildi. Ödediği rakam ise dudak uçuklattı. İşte Arda Turan'ın yeni aracı ve fiyatı...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 13:19
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Arda Turan kendisine ‘kraliyet arabası’ aldı! Ödediği fiyat dudak uçuklattı

Bülent Cankurt'un haberine göre; Eski futbolcu Arda Turan, 'kraliyet arabası' olarak bilinen son model bir otomobil satın aldı. Turan'ın 26 milyon lira ödediği lüks araç eve çekiciyle getirilip teslim edildi. Cankurt köşesinde şu sözlere yer verdi:

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Arda Turan kendisine ‘kraliyet arabası’ aldı! Ödediği fiyat dudak uçuklattı

Geçen eylül ayında profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Arda Turan'ın adı, şimdilerde Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor!

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Arda Turan kendisine ‘kraliyet arabası’ aldı! Ödediği fiyat dudak uçuklattı

Spor basınında bu haberlerle sık sık adından söz edilen Arda ile ilgili benim bambaşka bir haberim var.

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Arda Turan kendisine ‘kraliyet arabası’ aldı! Ödediği fiyat dudak uçuklattı

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Arda'nın, garajını 'kraliyet arabası' olarak tanınan bir otomobille taçlandırdığını öğrendim.

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Arda Turan kendisine ‘kraliyet arabası’ aldı! Ödediği fiyat dudak uçuklattı

26 MİLYON LİRA ÖDEDİ

Arda, son model süper lüks bir araç satın almış. Adını, İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan ve markanın ilk SUV modeli olan araç için kaç para ödemiş biliyor musunuz?