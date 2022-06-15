Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! 'Sen bir de kalabalıkken bin’

Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer sosyal medyada alay konusu oldu. Halk otobüsüne binen Sönmezer, o anları, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla Instagram'dan paylaştı. Sönmezer'in paylaşımı sosyal medyada tartışma olurken, pek çok takipçisi de 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumunda bulundu.