15 Haziran 2022, Çarşamba
Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! 'Sen bir de kalabalıkken bin’
Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer sosyal medyada alay konusu oldu. Halk otobüsüne binen Sönmezer, o anları, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla Instagram'dan paylaştı. Sönmezer'in paylaşımı sosyal medyada tartışma olurken, pek çok takipçisi de 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 14:46
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6