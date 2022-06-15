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Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! 'Sen bir de kalabalıkken bin’

Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer sosyal medyada alay konusu oldu. Halk otobüsüne binen Sönmezer, o anları, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla Instagram'dan paylaştı. Sönmezer'in paylaşımı sosyal medyada tartışma olurken, pek çok takipçisi de 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 14:46
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Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! ’Sen bir de kalabalıkken bin’

Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındaki İran kedisi 'Bebek'i kaybetmenin acısıyla sarsılan oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, toplu taşıma kullanan ünlülere dahil oldu.

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Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! ’Sen bir de kalabalıkken bin’

"ÇOK ZEVKLİ"

Sönmezer, önceki gün halk otobüsüne binip, çektiği fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

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Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! ’Sen bir de kalabalıkken bin’

Ünlü isim, gönderisine, "Gidiyoruz, çok zevkli." notunu düştü.

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Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! ’Sen bir de kalabalıkken bin’

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti'ye alındı.

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Esra Sönmezer “Çok zevkli” diyerek paylaştı yorum yağdı! ’Sen bir de kalabalıkken bin’

'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumu çok sayıda beğeni aldı.