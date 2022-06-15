15 Haziran 2022, Çarşamba
Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?
Hollywood'un yıldız oyuncularından olan Tom Hanks, sevenlerini üzdü. Sinema dünyasının yakın tarihine damga vuran oyuncu, son görüntüsüyle hayranlarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Elvis filminin galasında eline mikrofon alarak konuşma yapan Hanks'in bu görüntüsü de başta Parkinson olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 12:49
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