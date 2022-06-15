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Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?

Hollywood'un yıldız oyuncularından olan Tom Hanks, sevenlerini üzdü. Sinema dünyasının yakın tarihine damga vuran oyuncu, son görüntüsüyle hayranlarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Elvis filminin galasında eline mikrofon alarak konuşma yapan Hanks'in bu görüntüsü de başta Parkinson olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 12:49
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Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?

Şu sıralar, önemli rollerinden birini üstlendiği Elvis adlı filmin tanıtımı ve galaları için dünyanın farklı şehirlerine giden 65 yaşındaki Tom Hanks'in konuşma yaparken sergilediği görüntü 'acaba sağlık sorunları mı var?' sorusunu gündeme getirdi.

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Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?

EŞİYLE BİRLİKTE KORONAVİRÜS ATLATTI

Covid 19 pandemisinin ilk döneminde eşi Rita Wilson ile birlikte Elvis filminin çekimi için gittiği Avustralya'da hastalığa yakalanan Tom Hanks, bir süre karantinada kaldıktan sonra ABD'ye dönmüştü.

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Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?

Kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, bu kez de söz konusu filmin tanıtımı için Avustralya'ya gitti. Yönetmenliğini Baz Luhrman'ın üstlendiği Elvis filminin ülkedeki ilk galası da Gold Coast'ta yapıldı. O galada Tom Hanks de eline mikrofonu aldı ve zaman zaman şaka da yaparak seyirciye hitap etti. O sırada dikkatli gözlerden kaçmayan bir ayrıntı da hayranlarını endişelendirdi.

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Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?

ELİNİN TİTREMESİNİ ENGELLEYEMEDİ

Tom Hanks, konuşma yaptığı sırada mikrofonu sağ eliyle tutuyordu. Fakat konuşurken mikrofon tuttuğu elinin istemsiz bir şekilde sürekli titremesi dikkatlerden kaçmadı. Tom Hanks, konuşma yaptığı sırada sağ elinin titremesini kontrol altına alabilmek için diğer eliyle destek olmaya çalıştı. Kimi zaman da mikrofonu sol eline alıp konuşmasını sürdürdü. Tom Hanks'in bu görüntüsü de başta Parkinson olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını gündeme getirdi.

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Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?

HAYRANLARININ YORUMLARI BİTMEK BİLMEDİ

Bu durum da Hanks'in sağlıkla ilgili bir sorunu olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Yıldızın görüntüsü sosyal medyada da konuşulan konular arasına girdi. Bazı kişiler bunca yıllık tecrübesine rağmen Hanks'in hala kalabalıklar önünde konuşurken heyecan duyuyor olabileceğini ve elinin de bu yüzden titrediğini ileri sürdü.