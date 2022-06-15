Tom Hanks son haliyle sevenlerini üzdü! O da mı hasta?

Kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, bu kez de söz konusu filmin tanıtımı için Avustralya'ya gitti. Yönetmenliğini Baz Luhrman'ın üstlendiği Elvis filminin ülkedeki ilk galası da Gold Coast'ta yapıldı. O galada Tom Hanks de eline mikrofonu aldı ve zaman zaman şaka da yaparak seyirciye hitap etti. O sırada dikkatli gözlerden kaçmayan bir ayrıntı da hayranlarını endişelendirdi.