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Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan’ın eski eşi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Her hafta reyting listesinin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan gündeme oturdu. Dizinin sezon finali fragmanında vurulduğu görülen oyuncunun diziden ayrılacağı iddiası iler sürüldü. Başarılı oyunculuğuyla 3 sezondur göz dolduran oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Performansı kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Arslan'ın eski eşi görenleri şoke etti. İşte Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 16:56
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Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan’ın eski eşi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aygül Hatun karakteriyle 3 sezondur izleyici karşısına çıkan Buse Arslan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan’ın eski eşi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Performansı kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Arslan'ın eski eşi görenleri şoke etti. İşte Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ın eski eşi…

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Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan’ın eski eşi şaşırttı! Bakın kim çıktı

KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

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Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan’ın eski eşi şaşırttı! Bakın kim çıktı

KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

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Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan’ın eski eşi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE