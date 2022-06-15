Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan’ın eski eşi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Her hafta reyting listesinin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan gündeme oturdu. Dizinin sezon finali fragmanında vurulduğu görülen oyuncunun diziden ayrılacağı iddiası iler sürüldü. Başarılı oyunculuğuyla 3 sezondur göz dolduran oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Performansı kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Arslan'ın eski eşi görenleri şoke etti. İşte Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ın eski eşi...