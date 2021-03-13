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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Kazancıbaşı Öztekin'in eşi Rasim Öztekin'e vedası yürek yaktı Esra Kazancıbaşı Öztekin'in eşi Rasim Öztekin'e vedası yürek yaktı
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in vedası sevenlerini yasa boğdu. Geçtiğimiz pazartesi akşamı yaşamını yitiren 62 yaşındaki Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, vedasıyla yürek yaktı. Sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yapan Öztekin, "Hiç beklemeğim bir anda bırakıp gittin beni" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.03.2021 09:14
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Rasim Öztekin'den gelen acı haber ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi
Esra Kazancıbaşı Öztekin ise hayat arkadaşı Rasim Öztekin ile ilgili sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.
"HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ANDA BIRAKIP GİTTİN BENİ"
Öztekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bizimki her geçen gün gittikçe büyüyen bir aşk hikayesiydi evlilik aşkı öldürür diyenlere inat. Aradan geçen 20 yıla rağmen ilk günkü gibi heyecanla el ele, sarmaş dolaş yürüdüğümüz yollar, gölgesinde serinlediğimiz Cunda'nın, Midilli'nin zeytin ağaçları artık tanıklık edemeyecek aşkımıza. Güneşin batışını izlerken yaptığımız derin sohbetler, dedikodular, Ege'nin mavi sularında Diego ile oynadığımız oyunlar artık yaşanmayacak.
Hiç beklemeğim bir anda bırakıp gittin beni. Hastanede yoğun bakımda "Beni yalnız bırakma aşkım", "Ne olur gitme" diye kulağına fısıldayarak döktüğüm gözyaşlarına rağmen.