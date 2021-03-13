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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'dı! Son hali şoke etti Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'dı! Son hali şoke etti
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda İbram karakterine hayat veren Hüsnü Yıldız, son haliyle gündem oldu. Filmdeki replikleriyle hafızalara kazınan ve hala izleyicileri güldürmeyi başaran Kapıcılar Kralı'nda, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyit karakterinin oğluna hayat veren Hüsnü Yıldız, değişimiyle şaşırttı. İşte dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hüsnü Yıldız'ın son hali...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 10:12
Efsane film Kapıcılar Kralı'ndaki çocuk oyuncu İbram'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte çocuk oyuncuların şimdiki halleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ı görenleri şaşkına çevirdi!
Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"
Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.
Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.