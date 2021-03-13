Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'dı! Son hali şoke etti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda İbram karakterine hayat veren Hüsnü Yıldız, son haliyle gündem oldu. Filmdeki replikleriyle hafızalara kazınan ve hala izleyicileri güldürmeyi başaran Kapıcılar Kralı'nda, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyit karakterinin oğluna hayat veren Hüsnü Yıldız, değişimiyle şaşırttı. İşte dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hüsnü Yıldız'ın son hali...