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Yaprak Dökümü'nün Leyla'sıydı! Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

Gökçe Bahadır, bir zamanların sevilen dizilerinden "Hayat Bilgisi"nde Törpü Yeliz karakteriyle tanındı ve "Yaprak Dökümü" dizisindeki Leyla rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde "Ömer" dizisinde Gamze karakterine hayat veren oyuncu, geçmişteki görünümüyle yeniden gündeme geldi. Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:07
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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sıydı! Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, ilk kez "Hayat Bilgisi" dizisiyle tanındı ve bu dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra "Yaprak Dökümü" dizisinde Leyla karakterini canlandırarak beğeni topladı.

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sıydı! Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

Şimdi ise, başrollerinde Barış Falay, Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Ömer" dizisinde Gamze karakterini canlandırıyor.

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sıydı! Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Ancak son günlerde, Bahadır'ın kariyerinin başlangıç dönemlerindeki görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sıydı! Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

Estetiksiz haliyle görenleri şaşırtan 41 yaşındaki oyuncunun geçmişteki görüntüsü tekrar gündeme geldi. Bahadır, "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan" demişti.

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sıydı! Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

İşte Gökçe Bahadır başta olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri...