05 Mart 2024, Salı
Yaprak Dökümü'nün Leyla'sıydı! Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...
Gökçe Bahadır, bir zamanların sevilen dizilerinden "Hayat Bilgisi"nde Törpü Yeliz karakteriyle tanındı ve "Yaprak Dökümü" dizisindeki Leyla rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde "Ömer" dizisinde Gamze karakterine hayat veren oyuncu, geçmişteki görünümüyle yeniden gündeme geldi. Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:07
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