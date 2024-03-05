Yaprak Dökümü’nün Leyla’sıydı! Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali şoke etti! Yıllar içinde inanılmaz değişmiş...

Estetiksiz haliyle görenleri şaşırtan 41 yaşındaki oyuncunun geçmişteki görüntüsü tekrar gündeme geldi. Bahadır, "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan" demişti.