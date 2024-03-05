05 Mart 2024, Salı
'Acıların kadını' Bergen'in mezarı neden kafeste? Sadece 30 yıl yaşadı! 6 kilidin sebebi...
Arabeskin unutulmaz seslerinden biri olan Bergen, kısacık ömrü boyunca 'acıların kadını' olarak anıldı... Sadece 30 yıl yaşayan şarkıcı, defalarca şiddet gördüğü adamı bile sevgiyle kucakladı ve affetti. Ancak ne yazık ki, hayatına son veren kurşun da yine çok sevdiği adamdan geldi. 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını konu alan "Bergen" filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Filmle birlikte gündeme gelen Bergen'in kilitli mezarının sebebi de merak konusu oluyor. Peki, Bergen'in mezarı nerede, neden kilitli kafeste? İşte tüm soruların cevabı...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:15
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