'Acıların kadını' Bergen'in mezarı neden kafeste? Sadece 30 yıl yaşadı! 6 kilidin sebebi...

Sanatçının ablası Hatice Vargı, "Bergen'i katleden Halis Serbest'e mikrofon uzatıldı, o da 'Ailesi de Bergen'in ölümü hak ettiğini söyledi' dedi" sözleri üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir şeyin doğru olması mümkün mü? Kardeşimiz öldürülecek ve biz 'Hak etti' diyeceğiz. Hayatı boyunca yalan söylemiş bir adam 32 yıl sonra çıkıp bizim üzerimizden kendine prim yapıyor. Bir insan bu kadar alçak, bu kadar kötü, aşağılık olamaz ama insan değil..."