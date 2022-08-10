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Haberler Galeri Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol'da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi!

Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol'da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi!

Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? ATV'nin ilgiyle takip edilen programı "Esra Erol'da"nın yeni sezon tarihi heyecanla araştırılıyor. Uzun yıllardır ekranlarda izleyicinin sevgisini kazanan Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Programın yeni sezon fragmanı ATV ekranları üzerinden izleyiciyle buluştu. Peki, Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:34
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Esra Erol’un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol’da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol’da yeni sezon tarihi!

Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? Başarılı programcı Esra Erol'un yeni sezonda ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. atv'nin efsane haline gelen programlarından Esra Erol'da'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ekranlara gelen Esra Erol'da, birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkacak. Peki, Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? 2022 Esra Erol'da yeni sezon hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol’da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol’da yeni sezon tarihi!

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da yeni sezon heyecanı başlıyor. Başarılı programcı Esra Erol, 29 Ağustos Pazartesi atv'de sevenleriyle buluşuyor.

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Esra Erol’un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol’da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol’da yeni sezon tarihi!

Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla atv ekranına gelen Esra Erol'da 29 Ağustos Pazartesi günü bir kez daha izleyicisinin karşısına çıkıyor. Esra Erol'la özdeşleşen "Yalnız değilsiniz" sloganıyla yeniden evlere konuk olmaya gelen Esra Erol'da, yine birbirinden ilginç konuları gündeme taşımaya hazırlanıyor.

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Esra Erol’un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol’da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol’da yeni sezon tarihi!

Hayatın içinden, gerçek konuları ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Esra Erol'da yine muhteşem anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Esra Erol’un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol’da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol’da yeni sezon tarihi!

Kavuşmaların hız kesmediği, Esra Erol'un arabuluculuğu sayesinde evliliklerin kurtulduğu, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldüğü Esra Erol'da yeni sezona da iddialı giriyor.