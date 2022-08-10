Esra Erol’un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol’da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol’da yeni sezon tarihi!

Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? Başarılı programcı Esra Erol'un yeni sezonda ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. atv'nin efsane haline gelen programlarından Esra Erol'da'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ekranlara gelen Esra Erol'da, birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkacak. Peki, Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? 2022 Esra Erol'da yeni sezon hangi tarihte? Ayrıntılar haberimizde...