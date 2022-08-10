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Haberler Galeri Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu'nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu'nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 2021'de evlendi. Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çifti, geçtiğimiz aylarda anne-babalık duygusunu kızları Zeynep ile tattı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Minik kızları Zeynep ile paylaşımda bulunan oyuncu çiftin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftinin yürekleri ısıtan mutlu aile pozu…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 14:03
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Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu’nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

Oyuncu Ece Çeşmioğlu meslektaşı Taner Ölmez'in 2021 yılında dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu’nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

KIZLARI ZEYNEP İLE ANNE-BABA OLMA HEYECANI YAŞIYORLAR

Geçtiğimiz yıl haziran ayında mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu şimdilerde, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

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Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu’nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

ZEYNEP SOSYAL MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

24 Mart'ta kızları Zeynep'e kavuşan çift, yeni paylaşımıyla sosyal medyada ilgi gördü.

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Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu’nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

İÇ ISITAN AİLE POZU

Minik kızları ile paylaşımda bulunan ünlü çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.

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Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu’nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

İşte Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftinin o yürekleri ısıtan o aile fotoğrafı!