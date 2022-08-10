Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin minik kızları Zeynep ile kutlama paylaşımına beğeni yağdı! Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu'nun yürekleri ısıtan mutlu aile pozu

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 2021'de evlendi. Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çifti, geçtiğimiz aylarda anne-babalık duygusunu kızları Zeynep ile tattı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Minik kızları Zeynep ile paylaşımda bulunan oyuncu çiftin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftinin yürekleri ısıtan mutlu aile pozu…