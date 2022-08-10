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Demet Akalın’ın şampanya skandalında sular durulmuyor! Norm Ender’den tepki geldi Sinan Akçıl Demet'i korudu!

Popçu Demet Akalın, sık sık sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla gündeme gelen ünlü isimlerden… Akalın'ın geçen günlerde şampanya skandalı oldukça tepki toplamıştı. Hatta şarkıcı gelen tepkilerden çok etkilendiğini, 50 tane iğne olduğunu açıklamıştı… Demet Akalın Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesi soruları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norm Ender'in kendisi için yaptığı 'çaptan düşmüş popçu' ifadelerinin Okan Kurt'u oldukça kızdırdığını söyledi. Öte yandan Sinan Akçıl'da arkadaşı Akalın'ı destekledi. Akçıl, sözlerinin devamında Norm Ender'e ateş püskürdü. Ender'in bu ifadelere yanıtı olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 12:33
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Demet Akalın’ın şampanya skandalında sular durulmuyor! Norm Ender’den tepki geldi Sinan Akçıl Demet’i korudu!

Ünlü popçu Demet Akalın geçen akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.

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Demet Akalın’ın şampanya skandalında sular durulmuyor! Norm Ender’den tepki geldi Sinan Akçıl Demet’i korudu!

Konser öncesi soruları cevaplayan ünlü şarkıcı, ünlü rapçi Norm Ender'le yaşadığı polemikle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Demet Akalın’ın şampanya skandalında sular durulmuyor! Norm Ender’den tepki geldi Sinan Akçıl Demet’i korudu!

"ÇAPTAN DÜŞMÜŞ POPÇU"

Sahne aldığı mekânda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döktüğü için kendisine "Bunu ancak çaptan düşmüş bir popçu yapar" diyen Norm Ender'in Okan Kurt'u kızdırdığını belirten Akalın sözlerini şöyle sürdürdü:

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Demet Akalın’ın şampanya skandalında sular durulmuyor! Norm Ender’den tepki geldi Sinan Akçıl Demet’i korudu!

"OKAN'I ZOR TUTTUK, ÇOK SİNİRLENDİ"

"Okan'ı zor tuttuk, çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz. Kimseyle sorunumuz yok. Linç kültüründen vazgeçmek lazım."

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Demet Akalın’ın şampanya skandalında sular durulmuyor! Norm Ender’den tepki geldi Sinan Akçıl Demet’i korudu!

"GÜNDEME GELMEK İÇİN BU HAREKETLERİ YAPMAYACAK, BU HAREKETLER DE ÇOK ÇAPLI HAREKETLER DEĞİL"

Demet Akalın'ı konserde yalnız bırakmayan Sinan Akçıl da Norm Ender'in sözlerine yanıt verdi: