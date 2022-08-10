Demet Akalın’ın şampanya skandalında sular durulmuyor! Norm Ender’den tepki geldi Sinan Akçıl Demet'i korudu!

Popçu Demet Akalın, sık sık sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla gündeme gelen ünlü isimlerden… Akalın'ın geçen günlerde şampanya skandalı oldukça tepki toplamıştı. Hatta şarkıcı gelen tepkilerden çok etkilendiğini, 50 tane iğne olduğunu açıklamıştı… Demet Akalın Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesi soruları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norm Ender'in kendisi için yaptığı 'çaptan düşmüş popçu' ifadelerinin Okan Kurt'u oldukça kızdırdığını söyledi. Öte yandan Sinan Akçıl'da arkadaşı Akalın'ı destekledi. Akçıl, sözlerinin devamında Norm Ender'e ateş püskürdü. Ender'in bu ifadelere yanıtı olacak? İşte detaylar…