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Karadut'un Zuhal'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini gören şaşırdı! Kimse ayırt edemiyor

atv'nin yeni dizisi Karadut ile ekranlara dönen İrem Helvacıoğlu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Engin Şenkan ve Aslı İnandık gibi isimlerin yer aldığı dizide "Zuhal Erdem" karakterine hayat verecek olan Helvacıoğlu'nun hayatını merak edip araştıranlar kız kardeşini görünce şaştı kaldı. Güzel oyuncunun kardeşi Merve Helvacıoğlu ablasının kopyası çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:29
Karadut’un Zuhal’i İrem Helvacıoğlu’nun kardeşini gören şaşırdı!

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı 'Karadut' dizisi ilk bölümüyle bu akşam atv'de.

Karadut’un Zuhal’i İrem Helvacıoğlu’nun kardeşini gören şaşırdı!

Merakla beklenen dizide Zuhal Erdem karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun hayatı yakın takibe alındı.

Karadut’un Zuhal’i İrem Helvacıoğlu’nun kardeşini gören şaşırdı!

Yürek Çıkmazı, Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları gibi yapımlarla başarılara imza atan Helvacıoğlu'nun ailesi de merak konusu oldu.

Karadut’un Zuhal’i İrem Helvacıoğlu’nun kardeşini gören şaşırdı!

Peki güzel oyuncunun kendisine ikizi kadar benzeyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Karadut’un Zuhal’i İrem Helvacıoğlu’nun kardeşini gören şaşırdı!

Ünlü ismin kız kardeşi Merve Helvacıoğlu, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.