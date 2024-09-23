23 Eylül 2024, Pazartesi
Karadut'un Zuhal'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini gören şaşırdı! Kimse ayırt edemiyor
atv'nin yeni dizisi Karadut ile ekranlara dönen İrem Helvacıoğlu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Engin Şenkan ve Aslı İnandık gibi isimlerin yer aldığı dizide "Zuhal Erdem" karakterine hayat verecek olan Helvacıoğlu'nun hayatını merak edip araştıranlar kız kardeşini görünce şaştı kaldı. Güzel oyuncunun kardeşi Merve Helvacıoğlu ablasının kopyası çıktı.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:29